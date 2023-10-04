Октябрьский фронт: генерал спрогнозировал, чего ждать от ВСУ и российских оккупантов

Военно-политическому руководству Украины придется принимать важные решения, уверен Игорь Романенко

Заморозка помощи Украине во временном проекте бюджета США и последовавшая после этого отставка спикера Палата представителей Кевина Маккарти, вызвали серьезные опасения о стабильной поддержке украинцев со стороны американцев в противостоянии российской агрессии. При этом в Белом доме уверяют, что продолжат оказывать необходимую помощь и подчеркивают, что погода позволит ВСУ продолжать наступать еще около полутора-двух месяцев.

И наступление продолжается, имея определенный прогресс на юге. О том, чего ожидать на фронте в обозримом будущем, а также о непростых решениях, которые вскоре придется принимать официальному Киеву, "Телеграфу" рассказал генерал-лейтенант, бывший заместитель начальника Генштаба ВСУ (2006-2010 гг.) Игорь Романенко.

По мнению Игоря Романенко, в связи с непростой внешнеполитической ситуацией, которая складывается для Украины (притормаживание помощи со стороны США и ряда европейских стран), октябрь становится месяцем принципиальных решений на фронте. А именно – в каком виде будут вестись наши оборонительные и контрнаступательные действия?

"россия сформировала резервную 25-ю армии. Переформатирует свои войска на востоке. Скорее всего, для наступательных действий. И нам там нужны силы для стратегических оборонных операций. Особенно сложная ситуация ближе к северу (Угледар, район Купянска), где рф имеет довольно развитую и близкую к своим границам логистику. Не случайно президент Зеленский, являющийся также верховным главнокомандующим, недавно посещал расположения Сил обороны Украины именно на тех участках", – считает генерал.

По его словам, надо понимать, откуда и какие брать резервы для выполнения задач оборонительной операции.

"Что касается положения на юге, противник перебрасывает туда резервные или свежесформированные части. И ему удается пока сдерживать наши наступательные действия тактического уровня под Бахмутом, на Бердянском и Мелитопольском направлениях", – отмечает эксперт.

Игорь Романенко уверен, что военно-политическому руководству Украины вскоре придется принимать важные решения – достаточно ли у нас сил для наступательных действий на юге и оборонительных – на востоке. Можем ли мы пробивать коридоры в оставшейся системе обороны россиян в Запорожской области (вторая и третья "линия Суровикина") и в районе Бахмута? Ведь пока так и не вышли на оперативный простор… Следует ли задействовать резервы, которые были сформированы, учитывая, что у нас начинаются проблемы с поставками боеприпасов и вооружений от союзников?

"США уже начали делать акцент на передаче нам вооружений оборонительного характера, – отмечает эксперт. – До сих пор нет дальнобойных ракет ATACMS. До сих пор есть лишь разговоры о поставках нам танков Abrams. Якобы уже поступили, но в боевых действиях пока участия не принимали. Причем поступили в ограниченном количестве лишь в сентябре, тогда как решение об их поставках Украине было принято президентом США еще в январе!"

Такое затягивание поставок негативно влияет на эффективные боевые действия. И наши партнеры не могут этого не понимать. Но почему-то снова и снова затягивают те или иные поставки, акцентирует генерал.

"И если немецкие Leopard 1 и Leopard 2, британские Challenger 2 на фронте с весны, то американские Abrams пока – где-то там, непонятно где… Уже десятый месяц как. И даже хотя бы старых ATACMS дальностью 150 км, кассетных, мы до сих пор не получили. В связи с этим нет и немецких ракет TAURUS, потому что Германия увязывает их поставки с поставками ATACMS", – поясняет Игорь Романенко.

Он считает, что из-за торможения поставок, ориентации на оборону ВСУ уже в октябре придется менять решения по наступлению и контрнаступлению.

А поскольку Украине не имеет серьезного авиационного потенциала, да и союзники особо дронами и ракетами (не говоря уж о самолетах) не помогают, генерал прогнозирует развитие соответствующих отечественнных средств.

"Я это называют триадой – ударные отечественные дроны (воздушные, наземные, морские/подводные), ракетное вооружение (учитывая, что россияне пытаются разведывать и бить по таким предприятиями, потому мы намерены их переносить за пределы своей страны), а также – диверсионная работа (ее активизировали ГУР МО, СБУ, Силы специальных операций)", – отмечает эксперт.