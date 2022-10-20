Украина использует немецкий MATADOR против российских танков: что про него известно (видео)

Такой ручной гранатомет эффективен против танков во время городского боя

Украинские военные успешно уничтожают российскую тяжелую технику. Количество танков, уничтожение или захват которых был визуально подтвержден за время вторжения достигло 1400 штук.

Такие данные приводит "Oryx". Отмечается, что 400 из них приходятся на последние шесть недель активного контрнаступления. Среди противотанкового оружия Украины — MATADOR RGW-90. Немецкий ручной многоцелевой одноразовый гранатомет Украина, кроме поставок вооружения с запада, приобретала и за свои средства в июне.

Весит такой гранатомет 8,9 кг, а его длина 1 метр. Калибр — 90 мм. К особенностям относится то, что применять его можно при ограниченном пространстве, а также присоединять специальные прицелы, в том числе ночной.

Не самое суперсовременное (принят на вооружение в 2000) году, но достаточно эффективное оружие — гранатомет может пробить более 500 мм катаной брони с помощью кумулятивной боевой части. Также он может бороться с укреплениями. Есть три версии гранатометов — многоцелевой, для пробития отверстий в стенах до 1 метра в диаметре и версия против тяжелых танков.

При этом в использовании он достаточно практичен. Как отмечают эксперты — эффективная дальность поражения 400 метров.

Из-за небольшой дальности он пригодится в ближнем бою в городах и лесу. Этим он отличается от своего коллеги ПТРК Javelin из США по использованию которого украинская армия поставила рекорд точности. И хотя для деоккупации Украине нужны танки и артиллерия, ручное противотанковое оружие продолжает эффективно применяться на поле боя.