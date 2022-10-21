Наш "птицелов": в Украине презентовали систему для перехвата вражеских дронов

Изобретатели надеются, что их разработка уже в ближайшее время будет использоваться и в тылу, и на фронте

Через полгода на защиту украинских объектов критической инфраструктуры могут стать перехватчики дронов отечественного производства. Беспилотная система Fowler – разработка команды изобретателей, одним из участников которой является инженер-механик, дизайнер, предприниматель Александр Буткалюк, – представлена широкой публике на днях. Сейчас проект проходит стадию испытания – об этом и о других деталях стартапа "Телеграф" узнавал из первых уст.

Маленькая "машинка" сможет дать фору военным вертолетам

На счету у киевлянина Александра Буткалюка — несколько известных изобретений. Среди них Mars Hopper – проект беспилотного аппарата для изучения поверхности Марса, отмеченный номинацией "Зрительские симпатии" в хакатоне NASA в 2016-м. Последние два года вместе с командой единомышленников Александр работал над устройством для борьбы с дронами.

– Идея возникла случайно – на фестивале Kyiv Mini Maker Faire на территории ВДНХ мы развлекали детей пневмогидравлической ракетой, – вспоминает Александр Буткалюк. – Мой коллега Юрий Губин спросил, можно ли ею попасть в дроны, которые летали и мешали. Я объяснил, что нет, потому что, как только отрабатывается двигатель, ракета сразу начинает тормозить, и выложил ему то, что знал о перехвате самолетов. Впоследствии пришла мысль попробовать сделать такое устройство, потому что мы увидели проблему – дронов становилось больше и они представляли опасность. Такие летательные аппараты использовались для террористических атак в той же Сирии. Плюс они могли парализовать работу гражданских аэропортов, например, из-за этого останавливался лондонский Хитроу.

Первоначально в качестве хобби Александр вместе с единомышленниками создали эскизный проект будущего устройства (в общей сложности было 18 вариантов). Параллельно собиралась информация по теме, делались расчеты, даже производились прототипы. На этапе, когда замысел приобрел четкие очертания, команда изобретателей пополнилась специалистами по аэродинамике, электронике, встроенным системам.

Киевлянин Александр Буткалюк – инженер-механик, дизайнер, предприниматель

– Мы увидели, что систем обнаружения беспилотников достаточно много, делать еще одну не было смысла. При этом варианты обезвреживания фактически отсутствовали, – отмечает Александр. – Поэтому мы сконцентрировались на разработке самодостаточной системы перехвата бытовых дронов. В полете наше устройство полностью автономно, только захват цели делает оператор с земли и дает команду на поражение. Предусмотрены два режима применения: либо прямой удар по мишени, либо набрасывание сетки на нее с последующим возвращением на базу. Работать он может через собственную систему наведения, улавливающую видимый свет и волны ближнего инфракрасного диапазона. А также перехватчик способен интегрироваться с внешними системами радиоэлектронного противодействия (РЭП), что делает его более эффективным.

Александр добавляет, что в начале работы все внимание было сосредоточено на инженерных вопросах, а до выбора названия для перехватчика дело дошло немного позже. Его коллега – Юрий Губин – предложил вариант "Fowler".

– Слово это сразу понравилось и стало рабочим названием проекта, – отмечает Александр. – Дословно переводится как "птицелов". Но когда контактировали с американцами, то они объяснили, что в англоязычной культуре "fowler" на сленге означает "индюшатник — ловец индюков". Не очень понятно, почему у него неприличное значение, это замешано на культурном слое. Но мы согласны считать и российские "Орланы" индюками, будем на них охотиться.

В целом разработчики системы Fowler дали только общие тактико-технические характеристики. В них указано, что длина устройства 53 см, размах крыльев – 42 см, взлетная масса – 1,5 кг, высота поражения цели – до 1 км, дальность поражения – до 1,5 км.

Конечная форма системы Fowler — гибрид ракеты и коптера

- Конечная форма – это собственная разработка, взвешенная и выбранная из других вариантов. Она представляет собой гибрид ракеты и коптера, а на марше совершается полет в режиме самолета, – объясняет Александр. – Все это обусловило наличие тех или иных элементов. Например, применение аэродинамической схемы "утка", при которой горизонтальное "оперение" впереди, а так называемое главное крыло находится сзади. Кроме того, использована крестокрылая схема, как у ракеты, что позволяет ему лучше маневрировать, моментально поворачивать вверх или вниз, вправо или влево. С другой стороны — это квадрокоптер. В целом аппарат можно отнести к классу VTOL (это английская аббревиатура от Vertical Take-Off and Landing), то есть взлет и посадка происходят вертикально.

Проект Fowler был презентован после двухлетней работы

Александр добавляет, что в тестовом варианте перехватчик имеет скорость 70 м/с (252 км/ч). С такими показателями, по словам Александра, удобнее проводить испытания, но при реальном применении маленькая "машинка" сможет дать фору военным вертолетам.

"В систему можно добавить боевую часть со взрывчаткой и элементами поражения"

- На сегодняшний день в нашей системе перехвата беспилотников отсутствуют не только детали военного назначения, но и даже двойного, — рассказывает Александр. – Но у нее модульная конструкция, соответственно, при необходимости можно добавить боевую часть со взрывчаткой и элементами поражения, и тогда целью могут стать, например, иранские Shahed 136. Но изготовлением боевой части должны заниматься исключительно специалисты по вооружению в своих производственных условиях.

Сегодня интерес к нашей системе Fowler есть и со стороны разведки, и нацгвардии, и пограничной службы, они могли ее увидеть на хакатоне в закрытом кругу несколько недель назад. Есть также запросы на тестирование от отдельных бригад, но мы должны завершить испытания, возможно, что-то изменить, добавив такую боевую часть.

До запуска в серийное производство систему перехвата дронов отделяет минимум несколько месяцев. Этот срок можно сократить, если команда будет расширена, отмечает Александр.

— Мы все делали на собственные средства, рассчитывать на краудфандинг не могли потому, что конечным потребителем нашей системы в любом случае должно быть государство. Поскольку сбивать беспилотные летательные гражданские аппараты не имеют права, — подчеркивает Александр. – Но сейчас все изменилось, и украинцы донатят и на военное оборудование. Работу продолжим, скорее всего, с привлечением дополнительных специалистов. Отмечу, что такой дрон-перехватчик, который мы создали, разработать в разы сложнее, чем ударный беспилотник, например. И надеемся, что наше изобретение будет впоследствии приносить пользу как в тылу, так и на фронте.