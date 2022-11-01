Швеция может поставить Украине ПЗРК RBS-70 с лазерным наведением и встроенным тепловизором: чем они круты (видео)

ПЗРК RBS-70 стоит на вооружении многих стран мира — его история весьма успешна и насчитывает 45 лет применения с регулярными модернизациями

Швеция поддержит Украину более современным вооружением и в большем количестве — заявил накануне министр обороны страны Пол Йонссон. Официальных заявлений про виды и количество вооружений не было, но речь может идти про самоходную артиллерийскую установку Archer и зенитно-ракетный комплекс RBS 70.

Об этом сообщает Defence Express. ЗРК RBS 70 заслуживает дополнительного внимания — переносной комплекс был разработан в Швеции еще в конце 70-х. Прижился настолько, что переживает уже пятое поколение обновлений.

RBS 70 в начале использования стал революционным — первый ПЗРК в мире с системой наведения по лазерному каналу. Он создавался не только как переносной, а с перспективной установить на колесное или гусеничное шасси. Пятое поколение RBS-70 NG обладает уже системой автоматического отслеживания и встроенным тепловизором.

Технические данные с сайта производителя:

Рабочий диапазон (дальность): более 9000 м,

Покрытие высоты: 0-5000 м,

Время развертывания: 45 сек,

Время перезарядки: менее 5 сек,

Максимальная скорость (BOLIDE): 2 Маха.

Вес пусковой установки — 35 кг, вес ракеты BOLIDE — 15 кг. ПЗРК RBS 70 используется в учениях НАТО, его заказывают себе многие страны, такие как ОАЭ, Норвегия, Литва, Финляндия, Бразилия и другие.

Ранее "Телеграф" рассказывал про другие виды вооружения, которые вскорости начнут применяться или уже применяются на поле боя в Украине. Из Канады уже начали поступать бронемашины ACSV, пока только прибыли в ЕС, но уже готовятся к отправке в Украину. Пользу принесут и украинские разработки — в частности, беспилотник "Акула". Его разработка велась с учетом реальных боевых действий в Украине.