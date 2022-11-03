Без рекламы, но с пользой – в ВСУ засветилось оружие из Финляндии, хотя официально мы его не получаем

В рядах ВСУ с лета сражается финский 120-мм миномет KRH 92

Страны Скандинавии помогают ВСУ военной техникой и снаряжением, правда не все из них афишируют это и раскрывают номенклатуру поставок.

Так, в рядах ВСУ с лета сражается финский 120-мм миномет KRH 92, о чем на своей странице в Телеграмм-канале сообщил офицер армии Израиля Игаль Левин.

"Финляндия не раскрывает содержание своих поставок Украине, но иногда на фото и видео попадают интересные и полезные вещи", — отметил автор.

Финский миномет был создан компанией "Тампелла" (в настоящее время — "Патрия Ваммас") в 1992 году и производился исключительно для нужд финской армии в количестве порядка 700 единиц.

Сам миномет создан по классической конструктивной схеме "мнимого треугольника" и отличается простотой при обслуживании и прочностью при эксплуатации. За последнее правда приходится платить высоким весом – порядка 500 килограммов, который, впрочем, при стрельбе все-таки меньше.

Ствол миномета длиной в 2 метра позволяет забросить мину почти на 7,5 км, которые она преодолеет примерно за 20-25 секунд, причем на производство 1 выстрела потребуется всего 4-5 секунд.

Сама мина, выстреливаемая из миномета, имеет вес в почти 13 кг. Могут быть мины осколочного действия, дымовые, осветительные и учебные.

Такая "карманная артиллерия" здорово выручает бойцов ВСУ в ходе относительно ближних боев на передовой и позволяет обстреливать ближние тылы противника.

Также без всякой рекламы ВСУ ранее получили некие беспилотные надводные дроны береговой охраны, которые могли быть использованы при атаке черноморского флота россии.