Как из "Звездных войн": чем особенна система ПВО C-RAM, которую могут дать Украине (видео)

У системы есть ряд недостатков, которые напрямую связаны с преимуществами

Одна из систем противовоздушной обороны, на которую претендует Украина — C-RAM. Ее наша страна просит у США. Скорострельная и внешне весьма эффектная система ПВО может выдавать 4500 выстрелов в минуту. В американской армии ее прозвали "R2-D2" за сходство с роботом из "Звездных войн".

ABC News сообщает, что Украина попросила у США такие системы, прежде всего для защиты электростанций. "Телеграф" собрал, что известно про Centurion C-RAM.

C-RAM — система противоракетного, артиллерийского и минометного вооружения. Про скорострельность было упомянуто выше, но снаряды для нее особенные фугасно-зажигательные трассирующие HEIT-SD, которые уничтожают себя после определенного расстояния, чтобы не упасть на землю и не нанести непреднамеренный урон.

Система ПВО выглядит весьма характерно и использовалась США за рубежом

При стрельбе C-RAM использует шестиствольную 20-мм пушку М61 Vulcan. Кроме прочего она весьма эффективна против беспилотников и пилотируемых аппаратов в пределах досягаемости. И здесь наступает момент говорить о слабостях. Одной из них считается дальность системы ПВО, хотя она весьма неплохая — 1,5 км. Второй недостаток выплывает из скорострельности — боеприпасов нужно немало.

У комплекса собственный оптико-тепловизионный модуль и радиолокационная станция. Он может захватывать и следить за целью и определить лучшее время для нанесения удара. Система может сама наносить удар или предлагает сделать это оператору. Те, кто наблюдал за ее работой отмечают, что звук похож на бензопилу. Отметим, что США использовали их в Афганистане и точное количество систем у западной страны после вывода войск не известно.

Видео работы C-RAM в Багдаде

Ранее "Телеграф" рассказывал про получение Украиной долгожданных систем ПВО NASAMS, которые также используют для охраны президента США. Кроме современных видов вооружения Украина в войне использует и советские образцы, в том числе и для работы ПВО на поле боя. Такие есть и у российской армии, например, 2С6 "Тунгуска" известная еще с 80-х.