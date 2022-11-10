Высокий уровень эффективности: реальна ли передача ВСУ легендарных американских штурмовиков

Они уже десятилетиями стоят на вооружении США и успешно выполняют боевые задания

ВСУ продолжают получать помощь от Запада, но американский бронированный штурмовик А-10С может также пригодиться украинским защитникам и защитницам. Однако хотя в сети часто обсуждают возможность переживания их в Украине, стоит как вопрос в сроках, так и целесообразности.

Фейрчайлд Рипаблик A-10 "Тандерболт" II – одноместный штурмовик, предназначенный для уничтожения танков, бронемашин и других наземных целей. Он хорошо себя продемонстрировал в ряде боевых задач. В частности, в Афганистане, в Ираке, в войне в Заливе и т.д.

В настоящее время американская армия проводит на этих штурмовиках учения. Во время одного из эпизодов они впервые отработали применение штурмовиков A-10C с подвешенными беспилотниками ADM-160 MALD, которые должны выполнять роль "ложных целей" для прорыва противовоздушной обороны противника.

Издание "The Drive" сообщило, что впервые штурмовики A-10C с "ложными целями" MALD "засветились" в паре с B-1B Lancer. Поэтому вполне возможно, что в этом эпизоде американские военные отрабатывали такой сценарий: A-10C с ловушками MALD обнаруживает вражескую ПВО, а бомбардировщик B-1B – уничтожает ее, и следующим шагом уничтожает враждебный объект. Однако, точно такие предположения не подтверждены официально.

По сети часто проносятся слухи о том, что эти легендарные штурмовики могут передать Украине. Однако есть моменты, которые следует понимать в отношении А-10С. Они создавались для войны с СССР в условиях полномасштабного конфликта, и этой машине уже полвека. Благодаря исключительной живучести, простоте обслуживания, низкой стоимости полета и доказанной боевой эффективности, он до сих пор в строю США и списать его окончательно не планируют, по меньшей мере, до 2040-х годов.

Гипотетически передаваемые Украине A-10 будут вынуждены действовать не в таких тепличных условиях, как это было в США в Ираке. К тому же, в небе над Украиной работают летчики на Су-25. Они успешно выполняют боевые задачи на российских истребителях и ЗРК. В то же время A-10 имеет огромные преимущества над советскими Су-25 в том, что у них есть полный арсенал высокоточного вооружения. Среди них: противотанковые ракеты AGM-65 Maverick с дальностью полета около 30 км и действием выстрелов-забыл, высокоточные бомбы JDAM и т.д.

В течение всех месяцев войны украинцы бурно обсуждают, насколько реально получение штурмовиков А-10С Вооруженными силами Украины. Однако до сих пор конкретную информацию и заключение по ним официальные лица не предоставляли

Как сообщал "Телеграф" ранее, спикер командования Воздушных сил Вооруженных сил Украины Юрий Игнат рассказал, что не столько с поставкой Украине истребителей.