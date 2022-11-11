Украина получит мощнейшие дроны MQ-9 Reaper: что они могут и как выглядят
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По своим характеристикам дроны превосходят известные турецкие Bayraktar
В ближайшее время Украина может получить новое вооружение. Речь идет о мощных модульных разведывательно-ударных беспилотных аппаратах MQ-9 Reaper.
Американская компания General Atomics, являющаяся разработчиком MQ-9, намерена поставить Украине БПЛА для борьбы с российскими оккупантами. Об этом сообщается на сайте Janes.com.
"General Atomics по-прежнему привержена поддержке защиты союзников и партнеров в Восточной Европе, включая также предоставление критически важных возможностей Вооруженным силам Украины", – сообщил представитель компании.
Что известно о MQ-9 Reaper
MQ-9 Reaper (с англ. — "жнец, намёк на выражение Grim Reaper — "мрачный жнец", то есть смерть) представляет собой модульный разведывательно-ударный БПЛА. Он был разработан американской компанией General Atomics Aeronautical Systems.
Дрон может нести до четырех ракет "воздух – земля" AGM-114 "Хеллфайр" или четыре ракеты "Хеллфайр" и две бомбы Mark 82 c лазерным наведением. По многим параметрам беспилотник превосходит турецкий "Байрактар".
Первый запуск этого БПЛА произошел в 2001 году. Стоимость одного дрона составляет примерно от 16 до 30 млн долларов.
Характеристики
- Длина: 11 метров
- Грузоподъёмность: 1700 кг
- Автономность: 27 часов при полной загрузке
- Дальность: 1900 км
- Максимальная скорость: 400 км/ч
Напомним, ранее эксперт Сергей Кузан рассказал, сколько еще времени США смогут вооружать Украину.