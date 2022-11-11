Украина получит мощнейшие дроны MQ-9 Reaper: что они могут и как выглядят

По своим характеристикам дроны превосходят известные турецкие Bayraktar

В ближайшее время Украина может получить новое вооружение. Речь идет о мощных модульных разведывательно-ударных беспилотных аппаратах MQ-9 Reaper.

Американская компания General Atomics, являющаяся разработчиком MQ-9, намерена поставить Украине БПЛА для борьбы с российскими оккупантами. Об этом сообщается на сайте Janes.com.

"General Atomics по-прежнему привержена поддержке защиты союзников и партнеров в Восточной Европе, включая также предоставление критически важных возможностей Вооруженным силам Украины", – сообщил представитель компании.

Что известно о MQ-9 Reaper

MQ-9 Reaper (с англ. — "жнец, намёк на выражение Grim Reaper — "мрачный жнец", то есть смерть) представляет собой модульный разведывательно-ударный БПЛА. Он был разработан американской компанией General Atomics Aeronautical Systems.

Дрон может нести до четырех ракет "воздух – земля" AGM-114 "Хеллфайр" или четыре ракеты "Хеллфайр" и две бомбы Mark 82 c лазерным наведением. По многим параметрам беспилотник превосходит турецкий "Байрактар".

Первый запуск этого БПЛА произошел в 2001 году. Стоимость одного дрона составляет примерно от 16 до 30 млн долларов.

MQ-9 Reaper

Характеристики

Длина: 11 метров

Грузоподъёмность: 1700 кг

Автономность: 27 часов при полной загрузке

Дальность: 1900 км

Максимальная скорость: 400 км/ч

MQ-9 Reaper

Напомним, ранее эксперт Сергей Кузан рассказал, сколько еще времени США смогут вооружать Украину.