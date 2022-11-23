Ударные пчелы? россияне паникуют из-за загадочных украинских дронов

Размах крыльев дрона может достигать двух метров, а атакуют они группой

Война в Украине показала, насколько на поле боя и для ударов по тылу важны дроны. И Украина, и россия наращивают производство новейших систем вооружения. Часть разаботок применяется впервые и не афишируется. Так, в россии началась паника из-за новых украинских дронов-камикадзе, которые якобы атакуют роем.

Про заявления россиян об новом оружии Украины сообщает Defense Express. Якобы такие дроны атаковали объект возле Мелитополя на 70 км вглубь оккупированной территории. Россияне отрапортовали про сбитие всех четырех беспилотников, но обломки только одного из них смогли исследовать и нашли там детали из США и Японии.

Предполагаемые характеристики тайных дронов:

полет на расстояние свыше 70 км,

вес взрывчатки с поражающими элементами — 2 кг,

навигация по GPS,

скорость 60 км/час.

Аналитики оружейного портала отмечают, что такие характеристики предполагают, что дрон весьма немал — размах крыла около 2 метров. Его уместнее назвать самолетом-снарядом. Малая скорость может предполагать увеличение дальности за счет экономичного режима двигателя или уменьшение мотора ради облегчения веса.

По характеристикам его можно сравнивать с польским беспилотником WARMATE, но украинская тайная разработка явно больше по размеру. Отметим, что кроме изделия украинских умельцев, дроны могут быть помощью от союзников. Ранее "Телеграф" сообщал, что россия пытается заполучить производство иранских дронов.