ВСУ получат снаряды для ударов по россии? В Пентагоне рассматривают один вариант

Снаряды могут быть поставлены в Украину уже весной 2023 года

На фоне заявлений о том, что 20 из 30 стран НАТО исчерпали свои запасы вооружения, которое они могли поставлять Украине, от американской корпорации Boeing поступило выгодное предложение. В ней заявили о желании поставлять нашей стране высокоточные снаряды. Предложение сейчас рассматривается в Пентагоне.

Так, Boeing, который является один из крупнейших мировых производителей авиационной, космической и военной техники, предложил поставку в Украину дешевых высокоточных снарядов. Благодаря этим снарядам наши воины смогут бить по глубокому тылу армии оккупантов. Об этом сообщает издание Reuters.

Высокоточные боеприпасы можно устанавливать на те ракетные системы, которые уже есть у Украины. Это в свою очередь позволяет нанести удары по "тылам в россии". По информации источника, одними из них могут стать GLSDB. Они отличаются высокой точностью на больших расстояниях, а также способны поражать цели, которые невозможно достигнуть прямым или непрямым огнем. Снаряды могут быть поставлены в Украину уже весной 2023 года.

Несмотря на то, что Соединенные Штаты отклонили запросы на ракеты ATACMS, дальность которых 297 км, дальность полета GLSDB достигает 150 км. Это в свою очередь дает возможность Украине ударить по военным целям, которые были вне досягаемости и ударить "далеко в тыл россии".

GLSDB сочетает в себе бомбу малого диаметра GBU-39 (SDB) с ракетным двигателем M26, оба из которых широко распространены на складах США. Он управляется с помощью GPS-навигатора, может использоваться в любых погодных условиях и может быть применен против бронированных машин.

Отмечается, что стоимость одного снаряда составляет примерно 40 тысяч долларов

Напомним, что Соединенные Штаты передадут Украине специальные пулеметы против дронов.