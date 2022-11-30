В бою бесполезен – бойцы ВСУ показали реальное воздействие хваленого российского дрона

Вражеский дрон-камикадзе смог лишь уничтожить колесо на украинской технике и поцарапать ее

Все чаще оккупанты стараются прикрывать свои неудачи на передовой мнимыми успехами и неким "передовым" оружием. С октября в этой роли часто выступает российский дрон-камикадзе "Ланцет" — как утверждают российские пропагандисты, применение таких БПЛА выросло в 10 раз.

Но даже сами оккупанты признают, что их воздействие часто недостаточно, и вот бойцы 59-й отдельной механизированной бригады ВСУ имени Якова Гандзюка показали реальный ущерб от воздействия "Ланцета" на боевую технику.

Распиаренный Ланцет не помог

По словам артиллеристов бригады, попадание "Ланцета" в довольно старую гаубицу Д-20 (выпуск начат в 50-х годах прошлого века – ред.) привело лишь к отрыву колеса, да некоторым царапинам. Последние кстати, были нанесены кусками арматуры, которые оккупанты использовали в конструкции беспилотника в качестве осколков, то есть какого-то штатного боеприпаса для нанесения урона таким образом оккупанты просто не предусмотрели.

Как отмечают украинские воины, особого вреда удар "Ланцета" гаубице не нанес, достаточно лишь сменить колесо и орудие будет работать. В то же время сами оккупанты заявляют о высокой эффективности дрона, который якобы смог уничтожить 12 артиллерийских орудий ВСУ, но признают, что заряд "Ланцета" слишком слаб для уничтожения более защищенной цели вроде танка.

В целом, хотя на вооружении вс рф имеются ряд собственных разработок вроде "Ланцета" и "Куб-Бла", массовое использование оккупантами иранского "Shahed" показывает, что они значительно уступают даже дронам производства Ирана.