Итальянские броневики для ВСУ: как вооружение от волонтеров спасает жизни военным

Таких автомобилей в Украине немного, но каждая единица невероятно ценна

В настоящее время Вооруженные силы Украины продолжают получать помощь от стран-партнеров для борьбы с оккупантами, но некоторое боевое вооружение было приобретено и просто волонтерами. Среди них бронированный автомобиль MLS Shield, произведенный в Италии. Сейчас количество этих броневиков в Украине – 11 штук.

Машина имеет уровень защиты STANAG Level 1 или 2 и вмещает десант из 6 человек. MLS SHIELD – многоцелевой, универсальный, надежный военизированный автомобиль, он достаточно большой потенциал для модификаций.

Одним из главных атрибутов автомобиля является стойкость к боеприпасам разного калибра. Броня MLS SHIELD обеспечивает защиту от шаров калибра 7,62 мм как двигателя и экипажа, так и десанта, расположенного внутри. Этому уже есть подтверждение на практике. Машина прошла испытание попаданием 120-мм мины непосредственно на фронте. Все 11 находившихся внутри военнослужащих выжили. Фотография последствий для машины облетела сеть.

Поврежденный MLS Shield

Кроме того, сам броневик комфортно оборудован. Там есть кондиционер, специальный USB-порт, подрессорное сиденье, оборудованные места для десанта, мощный военный двигатель. Вес — 10,5 т, а со снаряжением может достигать 13 тонн. Обладает способностью разгоняться до 110 км/ч, а запас хода MLS SHIELD имеет 500 километров.

Как сообщал "Телеграф" ранее, Украина продолжает получать помощь от Великобритании — бойцам ВСУ передали боевой вертолет назначенный на поиски, обнаружение и последующее уничтожение подводных лодок противника.