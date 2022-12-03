Украину обстреливают “ядерными” ракетами, но есть один нюанс

Оккупанты применяют ракеты, которые должны были стать одним из доводов в ядерной войне

Еще в конце октября Хмельницкую и Львовскую области Украины оккупанты обстреляли "ядерными" крылатыми ракетами Х-55 авиационного базирования. Правда самих ядерных боеголовок на них не было.

Об этом сообщается на Facebook-странице Генерального штаба ВСУ.

Представитель Центрального военно-научного управления Генерального штаба Вооруженных Сил Украины полковник Николай Данилюк на брифинге в Military Media Center заявил о применении оккупантами еще 31 октября не применявшегося ранее типа ракет.

"После обстрела в районах сел Субич и Княжполь Каменец-Подольского района Хмельницкой области и в селе Заставное Львовской области были обнаружены фрагменты крылатых ракет этого времени противником не применялись. Это фрагменты принадлежит "ядерной" стратегической крылатой ракете Х-55. Это советская ракета, предназначенная для нанесения ударов по стратегическим целям, координаты которых заранее известны. Она совершает полет на предельно малой высоте, на дозвуковой скорости с возможностью огибания рельефа местности", — говорит Данилюк.

По словам эксперта, это может объясняться либо нехваткой у оккупантов современных ракет, либо же попыткой отвлечь украинское ПВО за счет массовости.

Х-55 была создана в Украине и сотнями передавалась рф за долги по газу

Сама ракета Х-55 была создана в 1978 году в качестве носителя ядерного оружия и другой боевой части, кроме ядерной боеголовки, нести не должна была. Ее производство было развернуто в Харькове, но в 1986 году перенесено в Смоленск.

При этом на вооружении Украины остались сотни подобных ракет, которые в 1999 году в количестве 575 единиц были переданы рф в счет долгов за газ. Ими же оккупанты сегодня могут обстреливать Украину, поскольку серийные номера ракет стерты.

Что до характеристик ракет, то она является дозвуковой и может достичь скорости в 840 км/ч, летит на дальность до 3500 км, несет боевую часть весом до 410 кг в виде ядерной боеголовки в 200-500 кт (200-500 тысяч тонн тротила). Также Х-55 обладает высокой точностью – она может ударить в круг до 20 метров от цели.

Все это делало Х-55 опасным оружием, не зря их возможная продажа Ирану и Китаю в 2000-2001 годах стала одной из причин политического кризиса в Украине, попав на "пленки Мельниченко".

На основе Х-55 в россии была создана ракета Х-555, которая не несет ядерную боевую часть и постоянно используется оккупантами при нанесении ракетных ударов по Украине. Более того, ракетой Х-55 с имитатором ядерной боеголовки оккупанты в ноябре обстреливали Киев.