Уничтожение оккупантов: артиллеристы показали, как работают итальянские гаубицы (фото, видео)

Цели гаубицы – танки, БТР, БМП, минометные расчеты, а также командные пункты врага

ВСУ продолжают активно уничтожать российских оккупантов с помощью оружия, которым Украине помогают разные страны. Одним из них являются гаубицы FH70, которые ранее поступили на вооружение украинских военных.

Артиллеристы 44-й отдельной артбригады имени гетмана Данила Апостола на своей официальной странице в Facebook показали, как работает гаубица FH70, опубликовав ряд фотографий.

"Воины готовы уничтожать оккупантов при любой погоде. Им нужны только два условия — больше вражеских целей и боеприпасов. Работа батареи FH70", — говорится в сообщении.

Работа гаубицы FH70

На итальянское происхождение указывают артиллерийские тягачи Iveco Astra SM 66.40 Prime Mover. Они поставлялись в комплекте с гаубицами, подмечает издание "Милитарный". Отмечается, что ранее FH70 шли с грузовиками MAN Kat 1 6x6, что говорило о том, что артиллерийские орудия были переданы Эстонией.

Артиллерийские тягачи Iveco Astra SM 66.40 Prime Mover и 155-мм гаубицы FH70

FH70 — это самодвижущаяся гаубица, которую в конце 1960-х разработали три страны — Великобритания, Италия и ФРГ.

Дальность стрельбы составляет до 24,7 км обычным снарядом и до 30 км активно-реактивным боеприпасом. FH70 совершает серию из 3 выстрелов за 15 секунд.

Характеристики

Калибр: 155 мм.

Длина ствола: 39 калибров.

Масса оружия: 9600 кг.

Время перевода из производного положения в боевое: 4 мин.

Максимальная скорость буксировки: 100 км/ч.

Расчет: 8 человек (4 человека).

Напомним, что Британия передает Украине вертолеты-амфибии, которые предназначены для поисков, обнаружения и дальнейшего уничтожения подводных лодок противника.