Уничтожение оккупантов: артиллеристы показали, как работают итальянские гаубицы (фото, видео)
- Автор
-
- Дата публикации
-
- Автор
- 537
Цели гаубицы – танки, БТР, БМП, минометные расчеты, а также командные пункты врага
ВСУ продолжают активно уничтожать российских оккупантов с помощью оружия, которым Украине помогают разные страны. Одним из них являются гаубицы FH70, которые ранее поступили на вооружение украинских военных.
Артиллеристы 44-й отдельной артбригады имени гетмана Данила Апостола на своей официальной странице в Facebook показали, как работает гаубица FH70, опубликовав ряд фотографий.
"Воины готовы уничтожать оккупантов при любой погоде. Им нужны только два условия — больше вражеских целей и боеприпасов. Работа батареи FH70", — говорится в сообщении.
На итальянское происхождение указывают артиллерийские тягачи Iveco Astra SM 66.40 Prime Mover. Они поставлялись в комплекте с гаубицами, подмечает издание "Милитарный". Отмечается, что ранее FH70 шли с грузовиками MAN Kat 1 6x6, что говорило о том, что артиллерийские орудия были переданы Эстонией.
FH70 — это самодвижущаяся гаубица, которую в конце 1960-х разработали три страны — Великобритания, Италия и ФРГ.
Дальность стрельбы составляет до 24,7 км обычным снарядом и до 30 км активно-реактивным боеприпасом. FH70 совершает серию из 3 выстрелов за 15 секунд.
Характеристики
- Калибр: 155 мм.
- Длина ствола: 39 калибров.
- Масса оружия: 9600 кг.
- Время перевода из производного положения в боевое: 4 мин.
- Максимальная скорость буксировки: 100 км/ч.
- Расчет: 8 человек (4 человека).
Напомним, что Британия передает Украине вертолеты-амфибии, которые предназначены для поисков, обнаружения и дальнейшего уничтожения подводных лодок противника.