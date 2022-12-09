Идеальный разведчик: в Украине представлен БПЛА для работы в тылу оккупантов и незаметный для врага

Новый украинский дрон может работать в паре с уже испытанным HIMARS

В то время, как рф снова начала применять ударные БПЛА "Шахид", производственная компания ELF-systems из Харькова представила свою новую разработку – БПЛА "Эльф".

Как утверждают разработчики, это отечественный беспилотник, сочетающий в себе высокое качество исполнения, передовой технический функционал и доступную цену.

Сам "Эльф" сделан из современных материалов, потому легкий и прочный – при размахе крыльев более 2 метров и общей длине в 1 метр, он весит всего 6 кг, из которых 2 килограмма можно использовать для загрузки аппаратуры.

"Эльф" предназначен для разведки в дальнем тылу противника – он может летать на дальность до 150 км, на высоте от 1 до 3,5 км, пробыть в воздухе до 2 часов и летать со скоростью от 85 км до 140 км в час.

Кроме того, он обладает высоким уровнем скрытности – издает мало шума при полете, а на радаре противника будет выглядеть скорее, как птица, чем летательный аппарат. Защиту от РЛС врага обеспечивает прибор со сверхлегкой антенной типа Helix и технических решениях компаний NovAtel Inc и Tallysman Wireless.

При этом многочастотный и многосистемный модуль со специальным алгоритмом высокой доступности (High Availability) обеспечивает точность определения текущих координат и погрешностей с погрешностью не более 1-3 метров.

Подобные характеристики делают "Эльф" идеальным средством разведки для последующего нанесения удара по целям, располагающимися в пределах досягаемости РСЗО HIMARS.

Вместе с тем Украина успешно использует старые советские БПЛА, придав им "вторую жизнь", в этот раз в качестве ударного беспилотника.