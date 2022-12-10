Багги "Мамай" для ВСУ: как в изготовлении могут помочь разбитые Prius полиции (фото)

Если у багги будет электромотор — его будет тяжелее засечь

Украинские эксперты предлагают развернуть в Украине массовое производство тактических багги. Их основой станет конструкция львовской разработки ТУР КВ 02 "Мамай".

Как отмечает "Автоконсалтинг", в разработке уже и следующая модель, которая сможет двигаться либо на двигателе внутреннего сгорания, либо на электротяге с запасом хода 10-20 км по бездорожью. Чтобы сделать багги более дешевыми, в исследовательском институте "Укравтобуспром" предложили использовать гибридную силовую установку от Toyota Prius. Их раньше использовали в патрульной полиции, но после ДТП они не подлежат эксплуатации. Отмечается, что использование такого двигателя позволит снизить риск обнаружения врагом машины в инфракрасном и звуковом спектрах.

Что известно про багги "Мамай"

рассчитан на 4 людей

есть место для крепления пулемета и запаса патронов

есть крепления для носилок для эвакуации

с хорошей проходимостью — дорожный просвет 400мм, ход подвески — 320 мм

колеса 15"

двигатель — в первом образце использовался 75-сильний карбюраторный двигатель ВАЗ-2109, в планах — установка дизельного агрегата, разработанного совместно с харьковчанами.

Багги "Мамай" вид сзади

"Мамай" будет полезен для фронта

Конструкция модульная, что позволяет легкий ремонт в полевых условиях. Выпускать таких машин могут по 200 ежемесячно. По подсчету экспертов, потребность ВСУ в таких багги — около 600-800 единиц.

Ранее "Телеграф" рассказывал про разработку первой украинской военной машины типа JLTV — бронированного тактического внедорожника. Союзники также поставляют в Украину немало колесной и гусеничной техники, которая проявляет себя лучше советских аналогов.