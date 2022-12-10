ВСУ получили сразу два новых украинских беспилотника – чем они помогут военным

Беспилотники могут выполнять для ВСУ сразу несколько функций

Два беспилотника — D-80 Discovery та E-300 Enterprise производства компании AeroDrone успешно прошли сертификацию и могут использоваться в ВСУ. Таким образом Украина получила еще два дрона отечественного производства, которые могут производиться в Украине.

Об этом сообщил соучредитель компании AeroDrone Дмитрий Шымкив на своей странице в Facebook.

Оба беспилотника имеют разное назначение, но могут быть очень полезны ВСУ.

Так, D-80 Discovery при общем весе порядка 200 килограммов может нести на себе до 80 кг полезной нагрузки вместе с топливом на дальность от 100 до 800 км (скорость до 100 км/ч), что делает его универсальным – от разведки до применения в роли ударного дрона на дальние расстояния. В последней роли сегодня в ВСУ, во многом вынужденно, по некоторым данным выступает старый советский беспилотник Ту-141 "Стриж". Однако куда меньший D-80 Discovery (200 кг против 5000 кг) может быть более незаметным для вражеского ПВО, поднимаясь на высоту до 2000 метров. Правда, меньший вес означает также, что и взрывчатки на нем можно разместить куда меньше.

Discovery DR-60. Фото: AeroDrone

E-300 Enterprise может оказаться более "мирным" — его изначально разрабатывали как дрон-курьер или транспортный дрон, поэтому из его общего веса в 540 кг до 300 кг может прийтись на топливо и иной полезный груз. Дальность полета составляет от 675 до 3150 км при оборудовании дополнительными баками. В воздухе E-300 способен перемещаться со скоростью до 150 км/ч на высоте до 5000 метров и держаться в небе от 9 до 23 часов.

E-300 Enterprise Фото: AeroDrone

С такими характеристиками, как предполагает портал "Милитарный", E-300 скорее всего будет использоваться в ВСУ для доставки грузов.

Принятие на вооружение собственных дронов может частично компенсировать отказ США передать ВСУ дроны MQ-9 Reaper, способные как вести разведку, так и выполнять ударные функции.