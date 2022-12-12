Дуэль украинского Т-64 и российского Т-72: почему наш танк выходит победителем

Удачная модернизация на украинских заводах сделала Т-64 не по зубам оккупантам

Украинские танкисты наглядно показали преимущества отечественной модификации еще советского танка Т-64, когда в ходе дуэли наш Т-64БВ с одного выстрела уничтожил Т-72 оккупантов.

Украинские танкисты часто успешно поражают вражеские танки, чему способствует ряд преимуществ, которыми обладает состоящая на вооружении ВСУ бронемашина. И хотя Т-64 производились в 1960-х годах, глубокая модернизация дает им возможность противостоять более свежим образцам российской бронетехники.

Хотя по большинству показателей танки почти равны (а кое в чем Т-72 даже превосходит Т-64), именно боевые характеристики украинского танка выше.

Почему Т-64БВ лучше Т-72

Так, боекомплект Т-72 составляет 45 снарядов, а Т-64БВ только 36, но при этом в автомат заряжания украинского танка входят 32 снаряда, а российского – всего 22. В бою это означает, что украинский танк может стрелять быстрее – примерно 8 выстрелов в минуту против 6 у российского.

При ручном заряжании Т-64 тоже превосходит Т-72, производя примерно 0,8 выстрела против 0,5-0,7 у оппонента.

Еще заметнее преимущество Т-64 в средствах обнаружения противника, которого украинский танк может заметить на расстоянии до 1 км ночью и 4 км днем, причем такая аппаратура есть у каждого члена экипажа. А вот на Т-72 самая современная аппаратура "видит" на 500 метров ночью и 2500 метров днем, причем она имеется только у наводчика орудия.

Кроме того, Т-64БВ оснащен двумя радиостанциями, вместо одной у Т-72.

Проще говоря, экипаж украинского Т-64 может заметить врага раньше, скоординировать по рации свои действия и выстрелить быстрее, что и случилось на показанном видео.

При этом даже защита Т-72 уступает украинскому Т-64БВ. Так, российский комплекс динамической защиты "Реликт" имеет бронестойкость в 170 мм, а вот украинский "Нож" — до 750 мм.

Формально Т-64 уступает Т-72 в мощности двигателя – 1050 лошадиных сил против 1300, но зато он на 2 тонны легче, кроме того имеет более современную систему охлаждения, поэтому в жару работает лучше. Но даже если основная силовая установка откажет, Т-64БВ имеет вспомогательную, которой нет у Т-72.

За счет более низкой массы, украинская бронемашина обладает более высокой проходимостью на пересеченной местности. Кроме того, у нашего танка выше скорость наведения орудия на цель.

В итоге, формально более "старый" Т-64 наголову превосходит более новый Т-72.

Кроме уничтожения вражеских танков, бойцы ВСУ все чаще захватывают их в качестве трофеев.