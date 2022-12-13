Лучше Bayraktar'а: на что способен новый украинский дрон "Сокол-300" (фото, видео)

Боевой дрон предназначен для ведения разведки и нанесения ударов на оперативную и тактическую глубину противника

Украинские инженеры конструкторского бюро "Луч" для наших военных разработали дрон "Сокол-300". Одной из его главных особенностей является дальность полета — до 3300 км.

В движении дрон может приводиться двигателями нескольких типов. Речь идет об украинских силовых установках МС-500-05С/СЭ и АИ-450Т2, а также австрийской Rotax 914. Об этом сообщает издание DEV Украина.

От типа двигателя напрямую зависит взлетная масса боевого дрона. Так, к примеру, модификация "Сокола" с двигателем АИ-450Т2 имеет взлетную массу 535 кг. Однако с установленным двигателя Rotax 914 в беспилотник его взлетная масса снизится до 420 кг.

Боевой дрон "Сокол-300". Фото - DEV Украина

Отмечается, что дрон "Сокол-300" может перемещаться на высоте до 12 км. В качестве вооружения БПЛА использует ракеты РК-10, Р2-М и РК-2П, которые способны поражать цели на дистанции до 10 км.

"Сокол-300" предназначен для ведения разведки и нанесения ударов на оперативную и тактическую глубину противника.

Характеристики

Стоимость около $2 млн.

Дальность полета — 1300−3300 км.

Максимальная скорость, км/ч: 580.

Максимальная продолжительность полета — до 26 часов.

Для сравнения Bayraktar TB2:

Стоимость — от $1 млн до $5 млн.

Радиус действия до 300 км.

Максимальная скорость — 222 км/ч.

Автономность — 24 часа.

Эксперт Украинского института будущего Анатолий Амелин рассказал изданию НВ, что в зону поражения "Сокола-300" попадает Москва, Санкт-Петербург, Ростов-на-Дону и даже Пермь на Урале.

Напомним, что украинские военные получили на вооружение два новых беспилотника производства компании AeroDrone. Оба БПЛА имеют разные назначения, но могут быть очень полезны для ВСУ.