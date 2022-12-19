На фронте заметили еще одну "самоделку" от украинских военных: чем особенна новая БМП

В одной машине сочетаются детали от разных, для увеличения проходимости или огневой мощи

Украинские военные часто применяют на фронте переделанную технику, которая способна эффективнее ликвидировать оккупантов, чем ее отдельные составляющие. Часть таких "самоделок" фиксируют впервые.

Ресурс Ukraine Weapons Tracker опубликовал первое видео украинской самодельной боевой машины пехоты в действии. Сообщается, что башня боевой машины десанта (БМД-2) установлена на шасси артиллерийской наблюдательной машины ПРП-3 или ПРП-4 (ПРП — передвижной разведпункт). ПРП в базовой версии оборудован только танковым пулеметом ПКТ. "Телеграф" ранее рассказывал как такое оружие научились использовать против дронов.

БМД-2 оснащается 30-мм автоматической пушкой 2А42, спаренным и курсовым 7,62-мм пулеметами ПКТ, а также противотанковым ракетным комплексом. Пушка 2А42 предназначена против пехоты, легкобронированных целей и летящих низко над землей. Боекомплект такой пушки — 500 патронов, но она не нуждается в охлаждении после использования. Патроны могут быть бронебойными и осколочно-фугасными. Скорострельность — 550-800 выстрелов в минуту.

Для ПРП-3/4 характерна скорость по шоссе 65 км/ч, на пересеченной местности машина выдает 40 — 45 км/ч, на плаву — 7 км/ч. Запас хода по шоссе — от 550 до 600 км.

Ранее "Телеграф" рассказывал про самодельную САУ, когда на базу БТР поставили пушку. На фронте в Украине применяют не только отечественные "эксперименты", но и модификации зарубежного производства.