Трофейный танк приносит "добычу" ВСУ: в сети появилось курьезное видео

"Российский ленд-лиз" приносит немало интересных вещей

россия широко использует танк Т-72 и его модификации во время вторжения в Украину. Часть военной техники украинские военные берут в качестве трофеев. Они в свою очередь, приносят новые.

Ukraine Weapons Tracker публикует видео, как ранее захваченный танк Т-72Б3 привез украинским силам российский бронетранспортер МТ-ЛБ с 23-мм пушкой ЗУ-23-2. БТР был захвачен в Луганской области.

Несмотря на некоторую критику, танк Т-72 в этой модификации остается хорошей боевой машиной. Эту модернизацию использовали как экономичную альтернативу более новым танкам в россии.

Характеристики Т-72Б3:

Скорость по шоссе 65 км/ч

Скорость по пересечённой местности 35—45 км/ч

Запас хода по шоссе 500 км

Запас хода по пересечённой местности 400 км

Калибр и марка пушки — 125-мм 2А46М-5, можно использовать удлиненные бронебойные снаряды.

Такой танк производится с 2011 года и имеет ряд дополнительных модификаций. Главной слабостью танка Т-72 является способ хранения боезапаса — он находится в автомате заряжания карусельного типа. При пробитии башни часто приводит к разрыву танка изнутри и гибели экипажа.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что украинские военные заинтересованы в танках Leclerc — они считаются наиболее защищенных в своем классе. Но не только танки важны на поле боя с россией, но и самолеты — Украине нужны истребители.