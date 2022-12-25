“Вундервафля” опозорилась: ВСУ показали, на что реально способен лучший российский дрон

Сразу два российских дрона-камикадзе проиграли в схватке с матерчатым противником

Сразу два российских дрона-камикадзе "Ланцет-3М" застряли в маскировочной сетке над танком ВСУ на поле боя где-то на Донбассе. Так многократно распиаренный российский БПЛА показал свою бесполезность даже против ткани, которой накрывают танк.

Этот ролик показали ряд Telegram-каналов, в том числе СтратКом ВСУ. Бойцы на видео не скрывают эмоций и говорят, что один дрон запутался в маскировочной сетке, а второй упал рядом с деревом, под которым стоял украинский танк.

Бесполезный Ланцет

Менее месяца назад российская пропаганда начала активно разгонять информацию об удачных ударах "вундервафли" по ВСУ, заявив о якобы 71 успешном применении барражирующего боеприпаса "Ланцет".

Но уже тогда "Телеграф" нашел в этих заявлениях много нестыковок, начиная с нежелания оккупантов писать о случаях неудачного применения и заканчивая статистикой ударов по танкам. Уже тогда было очевидно, что "Ланцеты" не могли нанести серьезный урон тяжелой бронетехнике ВСУ.

На этот раз российские дроны не только промазали по украинскому танку (впрочем, они бы все равно не смогли уничтожить его из-за малого числа взрывчатки – до 3 кг), но даже пробить маскировочную сетку над тяжелой бронетехникой, показав тем самым свою полную беспомощность.

Впрочем, "Телеграф" уже давно писал о бесполезности ударных российских дронов.

Также напомним, что оккупанты не только не способны бороться с нашими танками, но и сотнями единиц теряют свои. Так, "Телеграф" опубликовал видео с Луганщины, где затрофеенный ВСУ российский танк Т-72Б3 приволок украинским военным вражеский бронированный тягач МТ-ЛБ со спаренной 23-мм пушкой.