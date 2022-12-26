ВСУ используют уникальную 120-мм САУ: чем она интересна (фото, видео)

САУ является гибридом БРМ-1К и 2С9 "Нона-С"

Украинские военные используют против российских оккупантов большое количество разного вооружения, в том числе и уникальную 120-мм самоходную артиллерийскую установку. Она предназначена для огневой поддержки подразделений воздушно-десантных войск на поле боя.

120-мм САУ является гибридом шасси от БРМ-1К и боевым отделением от 2С9 "Нона-С". САУ "скрещивают" на "Шепетовском ремонтном заводе". Её производство началось весной 2021 года. Об этом сообщает издание "Милитарный".

Отмечается, что данный украинский проект является реализацией советской концептуальной самоходной установки 2С17-2 "Нона-СВ". Последняя базировалась на базе БРМ-1К, однако была закрыт в пользу других шасси.

Украинская 120-мм САУ по образцу советского проекта 2С17-2 "Нона-СВ". Декабрь 2022. Фото: "Тиск"

2С9 "Нона-С" создана на базе боевой машины десантных войск БМД, с которой было снято боевое отделение для украинского проекта. Основной боеприпас для 2С9 "Нона-С" представляет собой сверхмощный осколочно-фугасный снаряд 30Ф49. Во время его взрыва образуется более 3500 осколков весом 0,5-15 г, разлетающихся со скоростью 1800 м/с.

Самоходная артиллерийская пушка 2С9 "Нона" создана для огневой поддержки подразделений воздушно-десантных войск на поле боя. Военные могут применять её не только для поражения живой силы, разрушения оборонительных сооружений, а вести огонь по бронетехнике.

Журналисты подчеркнули, что задумка модернизации, вероятно, заключается в проблемах с ремонтом шасси десантных машин БМД и БТР-Д.

На YouTube-канале "Ukrainian Military Channel" было опубликовано видео работы экипажа в боевом отделении 120-мм САУ.

Напомним, ранее "Телеграф" сообщал о том, что ВСУ затрофеили российский "Басурманин". Соответствующее видео украинские военные опубликовали в сети.