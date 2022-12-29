Для патруля и уличного боя: ВСУ получили технику с Аравийского полуострова

Колесный броневик может помочь ВСУ под Бахмутом

В сети "засветилась" фотография, публикацию которой можно воспринять как факт получения ВСУ новой техники: на этот раз из Объединенных Арабских Эмиратов. Речь идет о легком БТР Panthera T6, являющемся разработкой местной компании Minerva Special Purpose Vehicles.

Такой вывод сделали аналитики Ukraine Weapons Tracker, утверждая, что ВСУ получили не менее десятка этих машин. Однако сказать, кто именно поставил украинским военным такую технику, сложно, ведь они довольно широко представлены в мире. Более того, для пущей маскировки на броневики уже был нанесен используемый ВСУ камуфляж типа "пиксель".

Правда, несмотря на распространенность БТРов, данных об их боевых возможностях немного: его экипаж состоит из двух человек, еще шесть бойцов он может перевозить в десантном отделении.

Благодаря колесной формуле 4х4, "Пантера" обладает высокой проходимостью и надежностью в тяжелых дорожных условиях и может быть использована для патрулирования и разведки как в городских, так и горных условиях.

Броня "Пантеры" обеспечивает защиту от прямого попадания пуль из стрелкового оружия до 7,62 мм включительно. Бронирование пола сохранит жизни бойцов в случае взрыва под днищем двух ручных гранат, но не выдержит срабатывания более серьезного взрывного устройства. Вооружать броневик можно пулеметом калибром 7,62 или 12,7 мм.

И хотя "Пантера" является далеко не самым лучшим образцом бронеавтомобиля, ее вполне можно использовать для патрулирования в тылу, сопровождения колонн, быстрой переброски личного состава и, возможно, разведки. Она может стать дополнением к бронеавтомобилям BATT UMG, занимающимся тем же, а также участвующим в уличных боях под Бахмутом.