Украинцы широко используют трофейные БМП российского производства, но есть нюанс (видео)

Машины попадают к украинским военным в разном состоянии

Украинские военные в качестве трофеев взяли большое количество российской техники. Но несмотря на внушительное количество, качество ее оставляет желать лучшего.

В статье The Washington Post рассказывается, что трофейная техника часто используется в качестве доноров для законсервированной украинской военной техники, еще со времен СССР или таких же трофеев. Они ссылаются на слова украинского военного из 25-й десантно-штурмовой бригады Вадима Устименко.

По его данным, половина трофейной техники оказалась хламом, нуждающимся в серьезном ремонте. По его опыту таких, которым нужно было несколько минут работы — 20%. Ремонтопригодными оказались еще около 30%. Однако часть непригодных танков могли стать донорами деталей для тех моделей, которые были выпущены еще в СССР, но все еще используются в Украине. Многие такие детали выпущены в россии недавно и в шесть раз "моложе" советских. По данным портала Oryx, количество захваченной российской техники достигло 2680, танков среди них 529. Вероятно, что использовать украинские войска могут лишь несколько сотен.

Среди трофейной техники о которой говориться в статье — БМП-3, эта машина уже современного российского производства. Но из-за ее состояния после некоторой эксплуатации части машин понадобился ремонт и их поставили "на прикол". Тот же портал Oryx сообщает про 205 БМП-3, уничтоженных или захваченных украинскими войсками. Из них у чуть более чем четверти статус — захвачено, часть отмечено — с повреждениями. Для ремонта и использования в качестве запчастей в Украине базы нет. Чинят из того, что есть.

Фото российской БМП, захваченной в марте

БМП-3 была запущена в эксплуатацию накануне развала СССР в 1987 году. Она вооружена двумя пушками:

100-мм пушка скорострельностью 10 выстрелов в минуту

Автоматическая 30-мм спаренная пушка 2А72, скорострельность 330 выстрелов в минуту

Пулеметы ПКТ: 2 курсовых в корпусе и 1 спаренный с пушками в башне.

Стреляет она на расстояние до 4 км. Целые образцы активно используются на фронте. В частности — на Бахмутском направлении.

Такая БМП-3 способна стрелять на плаву. В идеале, она способна сбивать из автоматической пушки вертолеты. Скорость плавания — 10 км/ч, по шоссе — 70 км/ч. Достать запчасти для ремонта такой машины сложно, ведь нужно подбить такую же и сделать это аккуратно.

Ранее "Телеграф" сообщал, что часть трофейных видов вооружений используют не только как донорские запчасти. Из них делают совершенно новые виды орудий, способные эффективно уничтожать россиян.