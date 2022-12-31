Мировой рекорд. Какая винтовка помогла снайперу спецназа уничтожить врага за 2700 метров

Украинский спецназовец обошел своего канадского коллегу

Боец 73-го морского центра СПП им. кошевого атамана Антона Головатого с расстояния в 2710 метров уничтожил двух оккупантов, что является мировым рекордом для снайперов. Предыдущий сверхдальний выстрел – на дальность 3540 метров канадского снайпера WALI, был сделан другим человеком с более близкого расстояния, о чем он рассказал в своих более поздних интервью.

Об этом пишет Telegram-канал "Правда Геращенко", подчеркивая, что выстрел был произведен из снайперской винтовки McMillan Tac 50.

Момент рекордного выстрела

McMillan Tac 50 – крупнокалиберная (12,7 мм) снайперская винтовка производства США, которой вооружаются подразделения полиции в Штатах и Канаде, а с 2000 года стоит и на вооружении канадской армии. Именно из нее был произведен тот самый выстрел на 3540 метров, который впоследствии сам снайпер опроверг.

Эта винтовка, благодаря тяжелому патрону 12,7х99 мм, является серьезным средством стрельбы на дальние расстояния, имеет вес порядка 12 кг, штатный оптический прицел с 16-кратным увеличением, магазин на пять патронов с ручным перезаряжанием.

Все это делает McMillan Tac 50 весьма мощным и точным оружием, но и требовательным к профессионализму снайпера, ведь ошибка в оценке расстояния до цели на 10 метров или скорости ветра на 0,5 м/с ведет к отклонению пули от цели на 1 метр.

Ранее "Телеграф" сообщал, что боец ТРо смог сбить вражескую ракету из обычного пулемета Калашникова.