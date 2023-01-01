Британия передала Украине помощь для разминирования: чем будут искать российскую взрывчатку (видео)

С помощью них можно осматривать не только землю и дороги, но и здания

По Украине российские оккупанты выпускают ежедневно десятки тысяч снарядов — ракет, артиллерийских боеприпасов, мин. Все это нужно обезопасить уже сейчас.

Британское правительство передало Украине более 1000 металлодетекторов VALLON и 100 комплектов для обезвреживания бомб. Это была последняя передача помощи в 2022 году. Направлена она на обезвреживание минных полей и чтобы украинцы могли вернуться в свои дома и пользоваться инфраструктурой безопасно.

Согласно сайту производителя из Германии, миноискатели этой фирмы могут обнаруживать мины, снаряды, гранаты, кассетные боеприпасы вблизи поверхности, а также объектов, которые могут быть частями самодельной взрывчатки. Обнаруживать опасные предметы могут как в грунте, так и неглубоко в воде.

Точная комплектация не указана, но у новых моделей металлоискателей этой фирмы есть возможность зарядки от автомобиля, а также инфракрасный светодиодный дисплей для использования с приборами ночного видения.

В релизе про помощь также отмечено, что комплекты обезвреживания бомб предназначены для обезвреживания взрывателей неразорвавшихся российских бомб, боеприпасов и самодельных взрывных устройств. Ранее "Телеграф" сообщал, что в Украине из-за мин, оставленных оккупантами на ранее захваченной территории, регулярно погибают люди. Их очень много в лесах, а на Херсонщине минировали целые здания.