ВСУ применили новую тактику против российских Т-90М: как это работает

Комбинация из двух видов оружия позволяет эффективно и с гарантией уничтожать лучшую вражескую технику

Украинские военные продолжают уничтожать новейшую бронетехнику оккупантов. Метким попаданием ракеты Javelin бойцы ВСУ разнесли самый современный российский танк Т-90М. Это не первый такой случай, но интересны обстоятельства его поражения.

Видео уничтожения российского танка выложили в Telegram-канале "СтратКом ВСУ", указав на ряд любопытных моментов.

В ролике четко видно: после попадания ракеты в верхнюю часть башни Т-90М взрывается, буквально разлетаясь на части. Т.е., броня хваленого танка оккупантов оказалась пробита, после чего сдетонировал боезапас и бронемашина была полностью уничтожен.

Как подчеркнули авторы, ролик писали с пункта управления украинским ПТРК "Стугна", поэтому можно предположить, что атака на российский танк производилась комбинированно – сперва "Стугна" повредила и обездвижила Т-90М, а затем его добила вторая ракета. Судя по видео, поскольку удар ракетой пришелся в верхнюю часть башни, это был американский ПТРК Javelin, поражающий цель именно так.

Как писали американские СМИ, слабость танков Т-90 заключается именно в том, что боеприпасы не хранятся в защищенном месте и точное попадание может привести к их детонации.

Ранее в сети уже появлялось видео поражения Т-90М украинским ПТРК "Стугна", правда, тогда эффект был куда слабее и взрыва боеприпаса с полным уничтожением танка замечено не было.

С учетом этого можно говорить о возможности применения бойцами ВСУ новой тактики, когда "Стугну" применяют для вывода из строя вражеской техники, а потом ее окончательно добивают и уничтожают из Javelin.

За время российской агрессии против Украины оккупанты потеряли уничтоженными и затрофеенными уже несколько Т-90М, не считая более старых модификаций Т-90. Также против вражеской бронетехники ВСУ успешно используют дешевые FPV-дроны ценой в 500 долларов, способные повредить технику стоимостью в сотни тысяч.