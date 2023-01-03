Система ПВО на поле боя: на фронте заметили переданную Польшей "Осу" (видео)

ЗРК не выпускается более 30 лет, но все еще опасна для врага

В Украине используют много оружия советского периода. Часть из него хранилось на складах, часть — передали партнеры из своих запасов. Так, в Украине была замечена система ЗРК малой дальности 9K33 Osa-AK(M).

Видео с ЗРК разместил канал Ukraine Weapons Tracker. Во время модернизации Osa-AKM-P, которыми пользуется польская армия, получили более современные радиолокационные станции и оптико-электронные станции для "ведения" целей. Отмечается, что вероятнее всего замечена была оригинальная система советских времен, но и она будет полезна ВСУ.

Что известно про ЗРК "Оса"

Изготавливались начиная с 1970 по 1989,

Комплекс всепогодный и всепогодным и предназначен для прикрытия сил и средств мотострелковой (танковой) дивизии во всех видах боевых действий,

Скорость по шоссе — 70 км/ч,

Скорость по пересечённой местности: 35 км/ч (по бездорожью), 7-10 км/ч (на плаву),

в базовой версии зона воздействия по дальности от 1,5 до 10 км, по высоте от 0,025 до 5 км.

Если на видео модификация Osa-AKM-P, то ЗРК может бороться с самолетами и вертолетами, обстреливать цели со скоростями до 500 м/с и маневрирующих с перегрузкой до 8 единиц.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что украинские военные захватывают часть такой техники как трофеи. Большинство из них оказываются непригодными к ремонту и могут принести пользу только как доноры. Менее четверти трофейной техники готово вернуться в бой почти сразу, но уже на стороне Сил обороны Украины.