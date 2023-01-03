Украина получит из Германии уникальную САУ – в чем ее особенность

Новая гаубица может сильно усилить огневые возможности ВСУ

Среди большого количества военной техники, которую получает или получит Украина от западных партнеров, особенно выделяется новейшая германская самоходная гаубица RCH-155. Контракт на поставку 18 таких САУ для ВСУ недавно заключили с производителем — компанией Kraus-Maffei Wegmann.

Самоходка RCH-155 является ярким представителем западных артиллерийских установок с гаубицей калибром 155 мм и длиной ствола почти в 8 метров, что позволяет орудию посылать снаряд на расстояние до 40 км, что в разы превосходит возможности 152 мм пушек оккупантов.

Перезарядка орудия производится в автоматическом режиме, но есть и ручной способ заряжания. Боекомплект состоит из 30 снаряженных снарядов и 144 модульных метательных зарядов, которые САУ может выпустить со скорострельностью 9 выстрелов в минуту.

Относительно слабым местом RCH-155 является то, что установлена гаубица не на базе гусеничного шасси танка, как уже состоящая на вооружении ВСУ PzH 2000, а на базе колесного БТР Boxer. Это делает САУ более требовательной к проходимой местности. К примеру, на бездорожье и вязком грунте RCH-155 может застрять там, где гусеничная PzH 2000 пройдет без проблем. Впрочем, благодаря меньшей на 16 тонн массе, этого может и не случиться.

Броня танка лучше защищает PzH 2000, однако RCH-155 тоже обеспечивает достойное укрытие расчета от осколков и самодельных взрывных устройств.

Но эти вероятные недостатки компенсируются одним важным преимуществом. САУ RCH-155 – первая в мире самоходка, способная стрелять прямо в движении, причем без ущерба для точности. Этому способствует самая современая система управления огнем, которую легко можно дополнить разведывательными дронами для обнаружения и корректировки.

Еще эффективнее эти гаубицы смогут работать с системой управления артиллерией AFADTS, передаваемой Украине от США. Впрочем, сами RCH-155 Украина сможет получить только через 30 месяцев, то есть в 2025-м году.