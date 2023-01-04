Первый трофейный ЗРК: украинские военные захватили у оккупантов С-300 (видео)

В руки ВСУ попала пусковая установка комплекса

Оккупанты продолжают исправно поставлять Украине "ленд-лиз", в этот раз в руки ВСУ попала российская пусковая установка зенитно-ракетного комплекса С-300, также состоящего на вооружении украинской ПВО.

Видео появилось в Telegram-канале "Груз 200. Война в Украине", и на нем четко видна свастика "Z" на пусковой установке, то есть, речь идет именно о трофейной технике.

В зависимости от модификации, ЗРК С-300 может поражать самолеты на дальности от 5 до 150 км, и ракеты на дальности до 40 км, на высоте от 10 метров до 27 км, а скорость поражаемых целей может составлять от 1300 до 2800 метров в секунду. Словом, С-300 — весьма эффективная система ПВО, которая в пределах своей дальности может сбивать все самолеты оккупантов и большинство типов российских ракет.

Как следует из видео, в руки украинских военных попала только пусковая установка С-300. Но учитывая, что на вооружении ВСУ до 2022 года состояли 250 пусковых установок (31 дивизион) С-300ПС/ПТ, и еще один комплекс С-300 был получен из Словакии, трофейный ЗРК явно не будет страдать от нехватки управляющей им радиолокационной станции.

Напомним, что оккупанты часто используют ракеты С-300 не по прямому назначению, а применяя для обстрела украинских городов.

Более подробно о возможностях ЗРК С-300 "Телеграф" не так давно рассказывал.