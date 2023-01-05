Запас "шахедов" не безграничен: военные эксперты посчитали, когда у россии закончатся дроны

Атаки иранскими дронами по Украине начались с ентября 2022, россияне их просто перекрасили и переименовали

Российские оккупанты все чаще используют иранские дроны в попытках атаковать украинскую критическую инфраструктуру. При этом они истощили запасы, имеющиеся на текущий момент. Общее количество использованных беспилотников — около 660, сбиты — 540, но они все равно опасны, ведь не всегда взрываются в небе при работе ПВО, а могут детонировать и на земле.

В отчете ISW сообщается, что россия может стремиться к двухстороннему сотрудничеству с Ираном, чтобы получить больше систем для использования в Украине. россия получает беспилотники партиями по несколько сотен штук. По данным разведки, еще одна партия дронов уже готова.

Если беспилотники будут использоваться такими же темпами, как и в период с сентября по декабрь, все 1750 обещанных россии беспилотников закончатся к маю 2023 года.

В Иране уже заявили, что вместе с россией строят новый торговый маршрут в обход "иностранного вмешательства" и санкций. Также есть данные что Иран вскоре получит от россии 24 истребителя Су-35. Как отмечают аналитики, вероятно, в обмен на беспилотники и баллистические ракеты иранского производства.

Напомним, что Иран всячески отрицает поставки оружия россии. Страна всячески пытается обойти санкции, наложенные, в том числе и на оборонную промышленность. Часть лазеек удается обнаружить. Так, в сбитом осенью над Украиной дроне нашлись американские запчасти — в США уже начали разбирательство.