Помогут в боях под Бахмутом: ВСУ получат новые мощные самоходки (видео)

Новые гаубицы усилят возможности артиллерии ВСУ

Уже в ближайшее время ВСУ могут получить новую технику от западных партнеров – речь идет о чешской самоходной гаубице Dana-М2 калибра 152 мм на колесном шасси, как и украинская САУ "Богдана".

Об этом сообщает портал "Милитарный", со ссылкой на видео, где идет загрузка техники, а голос за кадром утверждает, что САУ пойдут в Украину.

Погрузка САУ для Украины

Еще в 2018 году Украина заключила контракт на покупку 26 таких САУ, бóльшая часть из которых поступили ВСУ летом 2022 года, так что эти гаубицы могут быть остатками заказа четырехлетней давности. Каждая самоходка тогда обошлась Украине в 1,5 млн долларов.

Боевые возможности "Даны" в целом уступают более современным натовским САУ калибра 155 мм, однако они выше советских и российских орудий.

Так, хотя "Дану" начали производить еще в 1977 году, в 2017-м САУ прошла модернизацию, а новая техника получила название Dana-М2.

"Фишками" модернизированной самоходки стали:

- повышение автоматизации САУ, что привело к росту скорострельности до 5 выстрелов в минуту, причем вести огонь "Дана" может и в полностью автоматическом режиме, с уже введенными данными для стрельбы;

- увеличение дальности стрельбы, которая составляет 18-25 км в зависимости от типа снаряда, в то время как аналогичные 152 мм САУ рф могут бить на 17-20 км;

- модернизированная кабина, способная защитить экипаж от стрелкового оружия, осколков снарядов, мин и СВУ небольшой мощности;

- возросшая до 80 км/ч скорость и меньший расход топлива – до 100 литров на 100 км пути, при 220 литрах на тот же путь у российских аналогов.

Боевые возможности САУ сильно выросли

Напомним, что ранее Украина уже получила более 30 чешских САУ Zuzana и Zuzana-2, еще одну модификацию "Даны", кроме того, ВСУ получат легкие колесные французские танки AMX-10 RC, которые вместе с "Данами" могут помочь украинскому контрнаступлению под Бахмутом.