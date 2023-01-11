Сначала БМП, потом танки: британского премьера призвали дать Украине мощную технику

Техника может стать подготовкой к более серьезным поставкам

Бывший глава Генштаба Сухопутных войск Великобритании Ричард Даннат предложил премьеру Риши Сунаку передать Украине БМП FV510 Warrior, которые способны усилить ВСУ и на данный момент не используются самой Британией.

Об этом генерал написал в колонке для The Telegraph и объяснил, что сейчас британская армия готовится к переходу на немецко-нидерландские БТР Boxer и потому следует дать Украине возможность использовать английскую технику в борьбе за свою свободу.

Британский БМП FV510 Warrior (Воин) начал производиться в 1987 году и создавался специально для взаимодействия с танками британской армии, поэтому для высокой проходимости был сделан гусеничным. В нем смогут комфортно расположиться три члена экипажа и семь десантников, а туалет и микроволновка дадут возможность следовать за танками маршем без остановок.

Все это пригодилось БМП в ходе боевых действий в Ираке, а дополнительная броня из металлокерамики вдобавок к стандартной алюминиевой не раз спасала бронетехнику и ее экипаж. Например, в 1995 году британские миротворцы в БМП пережили прямое попадание из РПГ-7. В целом броня способна защитить от стрелкового оружия до 14,5 мм и осколков снарядов и мин.

Что касается собственного вооружения Warrior, то оно представлено 30-мм пушкой и пулеметом калибра 7,62 мм, но может также оснащаться другим оружием в зависимости от выполняемой задачи. На базе БМП были сделаны несколько модификаций в виде разведывательной машины, ремонтной техники и прочего.

Любопытно, что накануне министр иностранных дел, по делам Содружества и международного развития Великобритании Джеймс Клеверли заявил, что Лондон может передать Киеву тяжелую бронетехнику. Ими могут быть танки Challenger или Challenger 2, с которыми как раз и взаимодействовал успешно БМП FV510 Warrior.