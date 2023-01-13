"Птичка-сюрприз" для врага: бойцы ТРО показали, как выглядит "ловец дронов" (фото)

Оборудование будет помогать бойцам обезвреживать вражеские дроны

Украинские военные продолжают получать новое вооружение. Одним из последних к защитникам попал "ловец дронов". Он позволит им существенно снизить ущерб от "Шахедов", которыми российские захватчики кошмарят города нашей страны.

Как сообщили на странице 251-го отдельного батальонного ТРО в Facebook, такая "птичка" поступила на вооружение взвода разведки. Система работает в комплекте с радаром, подсвечивающим воздушную цель на расстоянии до семи километров.

Ловец дронов

Отмечается, что "ловец дронов" набрасывает на вражеский беспилотник сетку, после чего его миссия становится невыполнимой. Благодаря такому вооружению украинские военные смогут значительно снизить ущерб от дронов, которые запускают российские оккупанты.

Ловец дронов

"Новое вооружение позволит существенно снизить ущерб от вражеских дронов-разведчиков и дронов-камикадзе в секторе своего действия, а это, в свою очередь, усилит позиции защитников Украины", — говорится в сообщении.

Бойцы 251-го отдельного батального ТРО также показали, как выглядит "ловец дронов".

Ловец дронов

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что в новый пакет помощи Украине от Соединенных Штатов входит сразу несколько тысяч ракет Zuni. Их применяют против больших целей, как в море, так и на суше.