Leopard и Abrams для ВСУ. В чем главное преимущество танков НАТО?

Основной боевой танк оккупантов готовая могила для экипажа, танки НАТО более безопасны

На фоне новостей о получении Украиной первых танков западного образца, прежде всего роты польских Leopard 2, актуальным становится вопрос их боевых характеристик по сравнению с имеющимися у оккупантов. Прежде всего, речь идет о российском Т-72, активно применяемым вс рф, и во многом уступающем даже украинской технике.

Как показал в своем Telegram-канале офицер Армии обороны Израиля Игаль Левин, по сравнению с западными образцами вроде германского Leopard 2 или Abrams, на Т-72 боекомплект из 45 снарядов расположен на редкость неудачно.

Так, 22 снаряда в Т-72 уложены в автомат заряжания, что делает стрельбу из пушки более быстрой чем у "Леопарда" или "Абрамса", где существует только ручное заряжание. Однако весь боекомплект в Т-72 расположен в одном месте – в автомате заряжания и боеукладке прямо под ногами наводчика пушки.

Опасность Т-72 для собственного экипажа наглядно

На практике это означает, что прицельный выстрел в точку, где можно пробить броню и попасть в боеукладку, приведет к детонации всех 45 снарядов. Итогом этого станет мощнейший взрыв, который забросит в "стратосферу" башню и разорвет корпус танка. Но главное – гарантированно уничтожит экипаж, на обучение которого было потрачено немало времени и ресурсов.

В то же время в Leopard 2 или Abrams боекомплект расположен в специальной нише в кормовой части башни и отделен от боевого отделения, где находится экипаж. В итоге, четыре танкиста внутри западных бронемашин лучше защищены и имеют больше шансов на выживание в случае попадания в танк, чем три члена экипажа Т-72 оккупантов.

Передачу "Леопардов" ВСУ подтвердила только Польша, однако получение Украиной БМП Bradley от США позволяет надеяться на получение и танков Abrams, в паре с которыми обычно взаимодействуют "Брэдли".