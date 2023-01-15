Украине могут предоставить легендарные вертолеты: чем они особенные и какие ракеты могут нести (видео)

Дальность стрельбы ракетами из такого вертолета — около 8 км

Кроме танков Challenger 2, которые Великобритания пообещала Украине в ближайшем пакете военной помощи, наша страна может получить вертолеты Apache, вооруженные ракетами Hellfire. Источники британских СМИ говорят о передачи до четырех вертолетов.

Об этом пишет "Mirror". Ссылаясь на инсайдера в статье сообщается, что "танки прибудут первыми потребуется некоторое время, прежде чем можно будет развернуть вертолеты. Другие члены НАТО теперь последуют этому примеру".

Чем особенный вертолет Apache

Это ударный вертолет американского производства. У него в носу есть датчики для обнаружения целей и систем ночного видения. На вооружении стоит 30 мм пушка М230, а также ракеты. В основном это AGM-114 Hellfire. У Apache множество версий, но одной из особенностей является управление пушкой с помощью шлема, направляя гусеницу пушки туда, куда он смотрит. В оптимальных условиях скорость набора высоты 541 м/мин, а практический потолок 6400 м. Наиболее известная версия — Apache — AH-64D может одновременно отслеживать 128 целей, атаковать 16, передавать данные про цели другим вертолетам и управлять их ракетами.

Наряду с 16 ракетами Hellfire, вертолет также оснащен 76 ракетами Hydra 70 и 1200 снарядами для 30-мм пушки. Среди них отдельного внимания заслуживает AGM-114K Hellfire — ракета "воздух — поверхность" с лазерным наведением. Ее скорость 1235 км/час. Стрелять можно даже не видя цель визуально. Дальность поражения цели с прямым поражением — более 7 км, с непрямым — 8 км, а минимальное расстояние от 500 до 1500 метров. В зависимости от боеголовки может быть бронебойной, использоваться против бункеров и мостов.

Отметим, что британские военные на "Апачах" во время последних тренировок использовали "уроки Украины" — изменили тактику, сделали бригады дозаправки и перевооружения более мобильными. Ранее "Телеграф" рассказывал, что Украине уже поставлялись такие ракеты, в частности — Норвегия заявляла этот вид помощи. Они были предназначены против танков. Украинская авиация уже получила усиление совсем недавно — США пообещали передать ракеты, которые можно использовать на самолетах и вертолетах.