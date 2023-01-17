Укр

Не только Х-22: какие еще российские ракеты Украина пока не может сбивать

Автор
Галина Михайлова Галина Михайлова
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Украина не может уничтожить все ракеты, выпускаемые россией
Украина не может уничтожить все ракеты, выпускаемые россией

Силы ПВО были усилены западными поставками, но часть ракеты могут сбить только новейшие типы ЗРК

Трагедия в Днепре, когда россия попала ракетой Х-22 в жилой дом, могла бы не случиться, если бы украинское небо защищали особые системы противовоздушной обороны. Однако такая ракета — не единственный тип боеприпаса, который Украина сбить пока не может.

Военный портал Defence Express провел ликбез по тому, какие цели могут сбивать украинские силы ПВО. Основное, что нужно знать в начале — воздушные цели бывают аэродинамические (к которым относятся крылатые ракеты) и баллистические. И если с крылатыми ракетами все немного проще — старые советские ЗРК и современные модели, переданные Украине, могут их уничтожить, то с баллистическими ситуация сложнее.

Ни те единицы современного вооружения которые усилили украинские войска ПВО, ни тем более советское наследие не способно сбить такую ракету. Особенность баллистической ракеты в том, что она падает на цель, используя силу гравитации и ее нужно не просто поредить обломками, а уничтожить лоб в лоб. Для этого нужны кинетические ракетные перехватчики.

Х-22 хоть и не полностью баллистическая, но очень близка к ней. За 60 км от цели она пикирует с углом в 60 градусов и около цели ее скорость 2500 км/час. На движение до цели по инерции ракета тратит меньше минуты. Если ракета падает на город, ее повреждение не даст никакого эффекта, ведь ее разрабатывали специально, чтобы уничтожать больше группы зданий, а также группы кораблей — авианосцев. Точность — не ее признак.

Defence Express подготовили таблицу, в которой описано, какие ракеты могут сбить украинские силы ПВО. Среди них нет "Точки У", вида "Искандера" и зенитных С300/400, которыми россия бьет по городам Украины вблизи линии фронта. Сбивать их могут новейшие Patriot PAC-3 или SAMP-T, которых у нашей страны пока нет.

Какие ракеты могут сбить в Украине
Какие ракеты могут сбить в Украине

Украине для усиления войск противовоздушной обороны нужны именно Patriot третей модели, считают эксперты. Использование же ракет типа С-400 не несет военных преимуществ, а служит для запугивания людей.

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