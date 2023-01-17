Не только Х-22: какие еще российские ракеты Украина пока не может сбивать

Силы ПВО были усилены западными поставками, но часть ракеты могут сбить только новейшие типы ЗРК

Трагедия в Днепре, когда россия попала ракетой Х-22 в жилой дом, могла бы не случиться, если бы украинское небо защищали особые системы противовоздушной обороны. Однако такая ракета — не единственный тип боеприпаса, который Украина сбить пока не может.

Военный портал Defence Express провел ликбез по тому, какие цели могут сбивать украинские силы ПВО. Основное, что нужно знать в начале — воздушные цели бывают аэродинамические (к которым относятся крылатые ракеты) и баллистические. И если с крылатыми ракетами все немного проще — старые советские ЗРК и современные модели, переданные Украине, могут их уничтожить, то с баллистическими ситуация сложнее.

Ни те единицы современного вооружения которые усилили украинские войска ПВО, ни тем более советское наследие не способно сбить такую ракету. Особенность баллистической ракеты в том, что она падает на цель, используя силу гравитации и ее нужно не просто поредить обломками, а уничтожить лоб в лоб. Для этого нужны кинетические ракетные перехватчики.

Х-22 хоть и не полностью баллистическая, но очень близка к ней. За 60 км от цели она пикирует с углом в 60 градусов и около цели ее скорость 2500 км/час. На движение до цели по инерции ракета тратит меньше минуты. Если ракета падает на город, ее повреждение не даст никакого эффекта, ведь ее разрабатывали специально, чтобы уничтожать больше группы зданий, а также группы кораблей — авианосцев. Точность — не ее признак.

Defence Express подготовили таблицу, в которой описано, какие ракеты могут сбить украинские силы ПВО. Среди них нет "Точки У", вида "Искандера" и зенитных С300/400, которыми россия бьет по городам Украины вблизи линии фронта. Сбивать их могут новейшие Patriot PAC-3 или SAMP-T, которых у нашей страны пока нет.

Какие ракеты могут сбить в Украине

Украине для усиления войск противовоздушной обороны нужны именно Patriot третей модели, считают эксперты. Использование же ракет типа С-400 не несет военных преимуществ, а служит для запугивания людей.