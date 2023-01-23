Украина получит новые корабли от Великобритании: как они выглядят

Корабли должны заменить утерянные украинским флотом ранее аналогичные суда

На вооружение Военно-морских сил ВСУ могут поступить два тральщика — M310 "Чернигов" и M311 "Черкассы". Сейчас они проходят испытания у побережья Шотландии.

Об этом в своем Telegram-канале сообщил журналист Андрей Цаплиенко.

"Это не те же украинские тральщики, один из которых в 2014 году сопротивлялся россиянам на базе Военно-морских сил в Донузлаве, хотя цифры их бортовых номеров совпадают. Класс этих кораблей Sandown, они построены в Британии, их отремонтировали, назвали в честь захваченных украинских кораблей и вскоре передадут ВМС Украины", — уточнил журналист.

Будущий тральщик ВМФ Украины Чернигов

Согласно открытым данным, будущие корабли ВМС Украины были введены в строй британского флота в 2000-2001 годах и являют собой малые корабли, предназначенные для обнаружения мин.

Полное водоизмещение кораблей чуть менее 500 тонн, они способны развить максимальную скорость до 13,5 узлов в час (24 км) и пройти по морю до 5400 км, экипаж состоит из 45 моряков.

Вооружение довольно слабое — пулеметы и 30-мм пушка, правда, не на всех кораблях, а их основное оружие – РЛС обнаружения мин и дистанционно управляемые аппараты для их обезвреживания и уничтожения.

Договоренность о поставке Киеву британских тральщиков была принята еще летом 2022 года, и вероятно, они готовятся к передаче Украине после ремонта и испытаний.

Новые корабли придутся очень кстати украинским ВМС, ведь оккупанты буквально усеяли Черное море минами, от чего страдают и суда других стран.

Между тем ВСУ продолжают уничтожать вражескую технику, в том числе катера.