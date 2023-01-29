ВСУ получат эстонские гранатометы Carl Gustav: насколько они мощны и в чем их "фишка"

В ВСУ уже успешно применяли эти гранатометы на поле боя

Украинские военные получат на вооружение противотанковые гранатометы Carl Gustav от страны-союзницы Эстонии. "Телеграф" расскажет, чем они интересны и как помогут ВСУ в борьбе против российских оккупантов.

На прошлой неделе эстонский посол объявил о новой партии военной помощи, в которую будут входить десятки гаубиц калибра 155 и 152 мм, тысячи снарядов, грузовики для перевозки боеприпасов, а также более сотни противотанковых гранатометов Carl Gustav. В целом стоимость данного пакета помощи нашей стране составит 113 млн евро.

Что известно о гранатометах Carl Gustaf

Carl Gustaf — это шведский ручной гранатомет. Он предназначен для борьбы с бронетанковой техникой, уничтожения живой силы находящегося в легких укрытиях противника на огневых позициях и для создания дымовых завес и освещения местности.

Гранатомет "Карл Густав" также представляет собой один из лучших образцов оружия этого класса в мире. Он подходит для использования в сложных условиях как мощный и универсальный боевой инструмент пехоты.

Партию таких гранатометов украинские военные уже получали ранее от союзников. Их активно применяли по всей линии фронта. С помощью гранатомета Carl Gustaf был уничтожен новейший российский танк Т-90М "Прорыв" на Харьковщине весной 2022 года.

"Карл Густав" имеет одобрительные отзывы благодаря широкой номенклатуре боеприпасов к нему (противотанковых тандемных, осколочно-фугасных и т.п.), а также способности вести прицельный огонь на расстоянии 600-700 метров.

Характеристики

Вес: 14,4 (М2), 10 кг (M3), 6,8 кг (M4);

Калибр: 84 мм;

Прицельная дальность: 150 м — против танков, 700 м — против стационарных целей, 1000 м — против стационарных целей, которые вооружены ракетными боеприпасами;

Скорость гранаты: до 230-255 м/с.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что Украина может получить от Польши не только желаемые танки "Леопард", но и еще одни польские танки.