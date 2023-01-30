Наступление ВСУ задерживается? Из Германии ждут важную технику для будущей атаки

Германия обещает поставить 42 единицы важной техники

Пока военные эксперты говорят о направлениях будущих ударов ВСУ, Германия пообещала поставить Украине важную технику, которая пригодится в наступлении. Правда, случится это только к концу 2023 года.

Как сообщает издание Defence Express, речь идет о машинах разминирования Wisent 1 MC на базе танков Leopard 1. Производители — компании Flensburger Fahrzeugbau Gesellschaft и Pearson Engineering — уже объявили, что получили соответствующий заказ от правительства Германии.

Wisent 1 MC создана на базе более старых модификаций инженерных машин Armoured Recovery Vehicle 2000 на шасси первого "Леопарда" и обладает оборудованием, которое расчищает полосу от мин, достаточную для прохода танков. Расчищенное место помечается, что позволяет другим танкам безопасно передвигаться по отмеченному участку.

Сама машина имеет противоминную защиту третьего уровня, который считается максимальным для подобной боевой техники.

Согласно данным немецкого правительства, Украина должна получить 42 машины для разминирования, а сам заказ компании должны выполнить до конца 2023 года.

Наличие подобной техники позволит ВСУ вести наступление на укрепленные позиции врага, прикрытые минными полями, но если они поступят к концу года, это может серьезно замедлить наступление ВСУ.

Впрочем, кроме будущих германских машин разминирования, ВСУ имеют еще советские системы УР-77 "Метеорит", которые тоже могут обезвреживать поля противотанковых мин. Правда, сколько подобных машин находится на вооружении Украины и хватит ли их для наступления – неизвестно, но кроме собственных УР-77 ВСУ захватили у оккупантов не менее 10 таких систем.

Напомним, что для будущего наступления и прикрытия с воздуха ВСУ могут пригодится многоцелевые истребители F-16, которые готова передать Украине Польша, правда, при одном условии.