Чем вооружена ЧВК "Вагнер": как всегда - "аналоговнет"

Наемникам явно передают то что не нужно и не жалко

Российская ЧВК "Вагнер" несет колоссальные потери на фронте в Украине и вынуждена расстреливать дезертиров, чтобы удержать других от бегства с поля боя. Это не удивительно, ведь вооружение вчерашних зэков зачастую представлено откровенно устаревшими образцами 80-летней давности.

Так, на одном из пропагандистских кремлевских ресурсов засветилась артиллерия "Вагнера", в которой пользователи уверенно опознали 152 мм гаубицу Д-1.

Это артиллерийское орудие было разработано еще во время Второй мировой войны и выпускалось в 1943-1949 гг. По словам военного эксперта Андрея Харука, оно было сделано в спешке именно для восполнения потерь и для мирного времени не годилось.

Д-1 устарела не только физически (самой молодой гаубице сейчас почти 74 года), но и морально и не соответствует условиям современного поля боя.

Самой молодой гаубице сегодня за 70 лет

Однако из-за огромных потерь в материальной части оккупанты вынуждены снять с консервации эти устаревшие гаубицы и раздавать их в первую очередь тем, кого не жалко – наемникам "Вагнера".

О минусах такого "усиления" пишет военный и политический эксперт, обозреватель группы "Информационное сопротивление" (укр. — Інформаційний спротив) Александр Коваленко.

"Им стволы рвёт. Знатно рвёт. Но не только из-за уставшего металла и отстрелянного ресурса за минувшие десятилетия. Оккупанты стали получать не только гаубицы эпохи Второй мировой войны, но и специфический боекомплект к ним! Например, снаряды 53-ОФ-530 и жуткая жуть, 53-Г-530 для взлома укрепрайонов ВСУ. Результат? Самоподрыв в канале ствола", — пишет эксперт.

А пока оккупанты вытаскивают с хранения 80-летние пушки, Украина готовится получать новенькие суда, построенные специально для Морских сил ВСУ.