200 “Леопардов” Украине хотели дать еще осенью? Какую технику получат ВСУ

Новая техника показывает, что танки Украине решили дать еще осенью

Решение о передаче Украине около 200 основных боевых танков Leopard 2 было принято еще осенью 2022-го. Такой вывод можно сделать из поставок ВСУ бронированных ремонтно-эвакуационных машин (БРЭМ) Bergepanzer 2, предназначенных для обслуживания танков.

Военный и политический эксперт, обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко обратил внимание, что одна БРЭМ в среднем приходится на 10 танков, но может обслуживать и гораздо больше.

По его словам, российские наблюдатели всерьёз озаботились вопросом: сколько танков получат ВСУ, и свой подсчёт они решили вести весьма необычным для многих, но правильным образом, — посредством учета западных БРЭМ.

"Так, Украина получит от Германии 17 БРЭМ Bergepanzer 2, которые будут обслуживать танки Leopard 2. Россияне рассчитали, что одна такая БРЭМ штатно обслуживает до 10 танков, а в Польше даже 20-25", — подчеркивает эксперт.

То есть, несложно посчитать, что 17 Bergepanzer 2 хватит для обслуживания минимум 170-200 танков, которых, по словам Александра Коваленко, хватит на создание двух бригад, укомплектованных именно "Леопардами".

Отметим, что еще осенью Германия приняла решение о передаче Украине 17 Bergepanzer 2, из них первые пять поступили уже в октябре. Всего же, по данным сайта правительства ФРГ, по состоянию на 27 января переданы 15 БРЭМ.

БРЭМ Bergepanzer 2 — это транспорт, специально оборудованный кранами и лебедками, способными буксировать груз весом до 70 тонн. Эта машина может вытащить застрявший в грязи танк Leopard 2, отбуксировать поврежденную технику с места боя, а бригада ремонтников — починить ее прямо в полевых условиях.

Понятно, что при таких возможностях Bergepanzer 2 значительно вырастет мобильность танковых частей, а поврежденную технику можно будет быстро возвращать в строй после ремонта. Все это весьма пригодится ВСУ в будущем наступлении.

Также Германия анонсировала поставку в Украину 42 машин разминирования Wisent 1 MC на базе танков Leopard 1, которые могут проделывать проходы в минных полях, что также весьма пригодится в наступлении.