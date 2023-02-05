Украине снова передают мины Claymore: чем они особенные (видео)

Риск при подрыве мины для тех, кто находится вне направления взрыва минимальный

Украинские военные в новом пакете военной помощи от США получат неназванное количество противопехотных мин Claymore. Они уже не единожды передавались Вооруженным силам.

Несмотря на свою долгую историю — они применялись еще во Вьетнаме, мины показывают боевую эффективность и до сих пор. M18A1 Claymore особенны тем, что их можно расставить вокруг позиции с фиксированным направлением детонации и подорвать дистанционно при приближении врага. Claymore стали настолько известны, что начали обозначать противопехотную мину в общем.

Как работает Claymore

Внутри устройства находится около 700 стальных роликов и шариков диаметром по 5,5 мм. Пучок поражающих элементов при взрыве летит на высоту до 4 метров и расстояние до 50 метров. Однако эффективность оружия отмечена на расстоянии в 100 метров.

Мина направляет поражающие элементы в заранее известную сторону

Украина получает такие мины с апреля 2022 года. Ранее "Телеграф" рассказывал, что снаряды GLSDB позволят украинским военным достать цели находящиеся в два раза дальше чем те, по которым достают из известных американских установок HIMARS.