Ночные полеты дронов на москву станут намного тише: в США испытали "бесшумные" БПЛА (видео)

В новом устройстве использованы тороидальные пропеллеры

Одно из условий успешного применения беспилотных летательных аппаратов (которые нужны ВСУ сотнями тысяч) – это их бесшумная работа.

Ведь в случае бесшумного подлета дрона к цели возможности обнаружить его по дороге значительно снижаются.

И, похоже, вскоре такие "супертихие" дроны появятся – благодаря разработке инженеров Массачусетского технологического института |(MIT).

В чем ее суть, рассказывает "Хабр" со ссылкой на материалы института.

Новый бесшумный тороидальный пропеллер состоит из двух лопастей, соединённых вместе таким образом, чтобы кончик одной лопасти загибался внутрь другой. Эта конструкция закрытой формы уменьшает и контролирует эффекты сопротивления закручивающихся воздушных вихрей, создаваемых на концах лопастей, и повышает общую жёсткость воздушного винта. Таким образом, акустическая сигнатура винта в разы снижается, не влияя на его характеристики.

Даже без дополнительной оптимизации разработанный винт произвёл большую тягу для заданного уровня мощности, чем стандартные пропеллеры дронов DJI. При этом форма петли гарантирует большую устойчивость конструкции и снижает вероятность того, что дрон зацепится за внешнее препятствие.

Новые винты показали неплохие результаты и в водных тестах компании Sharrow Marine. Выяснилось, что подобная форма экономит до 20% топлива, а судно при ускорении приподнимается над водой полностью, а не только в носовой части.

Помимо прочего, такие винты удваивают скорость, которую лодка может развивать на малых и средних оборотах.

Теперь специалисты МТИ намерены получить патент на свою разработку и открыть лицензию для заинтересованных производителей, в том числе и создателей беспилотных летательных аппаратов.

"Новая конструкция облегчит эксплуатацию дронов в сфере доставки грузов по воздуху, кинематографии, промышленных или инфраструктурных инспекциях и сельскохозяйственном мониторинге", — говорится в сообщении. А если слово "грузы" заменить на "боеприпасы" или "бомбы", то будет понятно, почему и этот БПЛА должен заинтересовать украинских специалистов и волонтеров.

Напомним, что пока американцы "колдуют" над дронами нового типа, наши разработчики тоже не сидят сложа руки и недавно создали дрон Skynetua, который способен летать на 50 км, сбрасывать бомбы весом до 3 кг, а после удара — возвращаться.