В Британии обсуждают передачу Украине дальнобойных ракет: оружие впечатляет (видео)

Решение о передаче ракет еще не принято

Украина готова применить дальнобойный ракеты британского производства по оккупированному Крыму. Применить их могут по российским целям.

Газета The Times сообщает, что ведутся обсуждения относительно типа ракет — противокорабельные Harpoon или класса "земля-воздух" Storm Shadows. Эти ракеты разные и по характеристикам и по принципу действия. Стоит отметить, что Harpoon Украина уже использует с лета.

Ракеты Harpoon

Harpoon это загоризонтная противокорабельная ракета. Она летит над водой, чтобы проникнуть сквозь защиту. Использует активное радиолокационное самонаведение. Запускать можно как с кораблей, так и самолетов, подлодок, батарей береговой обороны. Рабочий диапазон — больше 139 км в зависимости от типа ракет.

Ракеты Harpoon / Инфографика The Times

Ракеты Storm Shadows

Storm Shadows — авиационная крылатая ракета. Операционная дальность 560 км, но у экспортного варианта она меньше. Производится Францией и Британией и отличается программной "начинкой". Ракету также называют SCALP. Она используется для преодоления плотных систем ПВО и уничтожения важных стационарных и недвижимых целей, таких как например бункеры или защищенная инфраструктура. Высота полета ракеты — 30-40 метров, а скорость около 1000 км/час.

Ракеты Storm Shadows/ Инфографика The Times

Дальность ракет / Инфографика The Times

The Times также пишет, что обсуждается количество ракет, которые можно передать. Отметим, что о передаче заговорили после визита президента Владимира Зеленского в Британию.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что украинский президент выступил в Европарламенте. Договориться про передачу Украине истребителей пока не удалось, но в США считают, что это должно быть суверенным решением стран. Об этом, как и о вероятном весеннем наступлении россиян рассказал на брифинге Джон Кирби.