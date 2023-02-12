Похожа на танк: что известно о САУ "Мста-С", из которой украинские военные бьют врага (видео)

САУ достаточно молода по сравнению с другим военным наследием СССР

Украинские военные для борьбы с россиянами используют не только западное оружие — сохранились еще виды вооружения с советских времен. Среди них САУ "Мста-С" — 152 мм самоходная гаубица. Она была принята на вооружение незадолго до развала Советского союза.

Такая САУ предназначена для уничтожения всего – от скоплений живой силы до средств ПВО, артиллерийских батарей, бронированной техники вроде танков. Работать может по целям которых не видит из закрытых позиций в разных условиях, в том числе в горах.

Характеристики "Мста-С"

Вес — 42 тонны,

На гусеничном ходу скорость — 60 км в час,

Проходимость вброд — 1,2 метра,

Максимальная дальность — 24,7 км,

Скорострельность — 8 выстрелов в минуту,

Дополнительное вооружение – пулемет 12,7-мм НСВТ.

У Украины на 2021 год было более 30 таких 2С19 "МСТА-С". Еще часть удалось захватить трофеями. В отличие от танка она может поднимать ствол под углом более 60 градусов и стрелять по целям. Однако на ходу это делать не может.

Ранее "Телеграф" рассказывал об артиллерийской установке британского производства. М777 имеет ту же дальность, что и "Мста-С", но меньшую скорострельность.