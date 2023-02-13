Историческое освобождение Змеиного: как украинская "Богдана" принудила оккупантов к "жесту доброй воли"

Слаженная работа украинских защитников и умелое владение техникой заставили оккупантов бежать с острова

Единственный украинский военный комплекс, созданный еще в 2016 году по стандартам НАТО со 155-мм орудием, САУ "Богдана" — артиллерийская установка, которая летом 2022 года заставила оккупантов осуществить "жест доброй воли" на острове Змеиный.

Как пишет "Украинская правда", если бы не "Богдана", героического освобождения Змеиного могло и не быть, ведь еще в первые недели полномасштабного российского вторжения, по решению Генштаба, эту самоходную установку разобрали на детали. Однако впоследствии "Богдана" все же была восстановлена и стала в защиту нашей Родины.

Еще в начале полномасштабной войны, развязанной россией, оккупационным войскам удалось захватить Змеиный и сделать из него неприступную крепость посреди Черного моря. Оборонял эту территорию враг не столько за счет гарнизона, но и насыщенной противовоздушной обороны — новейших комплексов ПВО и мощной РЛС. Именно они, работая совместно, не позволяли украинским войскам подобраться к острову ни с неба, ни с воды. Никакие попытки ВСУ добраться до Змеиного успехов не имели. Тогда Генштаб и принял решение привлечь к работе "Богдану", которая способна бить по целям, расположенным на расстоянии более 40 километров. Именно она на тот момент была едва ли не единственной артиллерийской установкой, которая достала бы до острова, а оккупанты не смогли бы сбить ее снаряды.

К реализации операции была привлечена 56-я бригада, местные пограничники и все те, кто мог бы помочь, после чего вновь команда отправилась в Вилково (Одесская область), от берега которого расстояние до Змеиного было самым меньшим. Однако все оказалось не так-то просто. Ни "Богдана", ни "Цезарь" (155-мм самоходная артиллерийская установка, которую взяли на помощь "Богдане") до цели не доставали. Поэтому командование приняло непростое решение с помощью понтонов вывезти САУ в определенные позиции по руслу Дуная.

Сначала перевозка 27-тонной "Богданы" или 18-тонного "Цезаря" казалась нереальной, однако с помощью местных бойцов, знавших каждый уголок местности, САУ смогли пройти буквально по воде. Уже 16-17 июня крайне сложная подготовка к операции была почти завершена, а 19 июня "Богдана" впервые выехала на позицию и произвела первый выстрел. Еще два удара и у САУ возникла привычная для такого типа вооружение проблема – прогорели уплотняющие кольца в стволе. Что касается "Цезаря", то он "сдался" уже после первых 20 — из него потекло масло.

Когда обе установки привели в порядок, а корректировщики выбрали для себя две разные позиции, чтобы иметь возможность отслеживать "прилеты", работа закипела. Уже пристрелявшаяся "Богдана" уверенно "присев" на землю, приступила к миссии.

Действовали так: "Цезарь" отстрелялся и скрылся, после по врагу бил РСЗО "Ураган", а уже после него отстреливалась "Богдана". И так – больше недели, с 21 по 30 июня. Когда вражеская ПВО была уничтожена, к работе подключили и украинский модифицированный "Град" — РСЗО "Верба".

Утром 30 июня работала уже только "Богдана", каждым выстрелом четко попадая по Змеиному. Именно тогда оккупационный гарнизон начал осознавать, что их пребывание там просто бессмысленно и решил осуществить все тот же исторический "жест доброй воли". В этот день контроль оккупационной армии над островом Змеиный был окончательно потерян, после чего россия признала, что больше не сможет диктовать свои условия в украинской части Черного моря.

Ранее "Телеграф" сообщал, как САУ "Богдана" работала по оккупантам на Змеином и показал эффектные кадры работы украинской артиллерийской установки.