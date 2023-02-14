В Украине заметили продвинутую европейскую разведмашину: что известно (видео)

Машина хороша в проведении разведки и оснащена множеством датчиков

В Украине заметили разведывательные машины Fennek немецко-нидерландского производства. Их не упоминали ни при одной передаче отдельно, но эти машины могли быть обозначены как "мобильные разведывательные системы на транспортных средствах", которые передавала Германия.

Об этом пишет портал "Тиск". Они также указывают, что это могла быть передача и из Нидерландов. Обычно такая разведмашина комплектуется пулеметом. В немецкой армии это MG3 под патрон 7,62×51 мм НАТО. Но есть вероятность, что на машинах на полученных порталом фото стоит Browning M2 под патрон 12,7×99 мм НАТО.

Замеченная бронемашина, идентифицированная как Fennek

Серийное производство таких бронемашин началось в 2001 году. Бронеавтомобиль оснащен особым комплексом оптоэлектронных сенсоров: тепловизором, лазерным дальномером, монохромной ПЗС-камерой, работающий в видимой части спектра. Датчики собраны в модуль и устанавливаются на мачте, которую можно вынести даже за 40 метров от машины. "Увидеть" вертолет разведмашина может за 10 км, а идентифицировать за 2 км. Также у машины в комплекте сенсоры регистрации и идентификации земных колебаний для скрытого наблюдения. Они могут вычислить транспорт, скорость, направление движения — информация передается по радиоканалам на 10 км. Также для наблюдения с воздуха в комплект входит мини беспилотник.

Экипаж — 3 человека,

Топливо — дизель,

Скорость по шоссе — 115 км/час,

Брод — 1 метр.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что 14 февраля пройдет очередная встреча в формате "Рамштайн". Украина надеется на конкретизацию по количеству танков, которые могут быть переданы нашей стране, а также на сдвиги в вопросах поставок авиации.