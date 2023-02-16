У оккупантов - новый фаворит: какие танки враг бросит в наступление

Распиаренный танк оккупантов имеет ряд недостатков

Слухи о новом наступлении российских оккупантов становятся все более устойчивыми, и вот пропагандисты кремля уже назвали оружие, которое должно помочь врагу. Речь идет о танке Т-80БВМ, очередной модернизации советского Т-80, производство которого начинали в 1976 году.

В своих Telegram-каналах российские пропагандисты всячески расхваливают "новую" технику с "множеством камер, датчиков, специальным программным обеспечением и установленным тепловизором".

Так, операторы-наводчики и командиры танков применяют компьютеризированные системы управления огнем при стрельбе по мишеням из 125 мм пушек и 7,62 мм зенитных пулеметов на дистанции до четырех километров.

Однако военный обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко обратил внимание, что Т-80БВМ не только сняты с консервации неизвестно в каком состоянии, но еще и оснащены хуже, чем предполагается.

Вместо современного танкового тепловизионного прицела "Сосна-У" Т-80 БВМ оснащены старым прицелом 1ПН96-01МТ, который отличается не только характеристиками, но и стоимостью.

"Наиболее "современная" модификация Т-80 сейчас комплектуется наименее современными и более дешёвыми комплектующими. Это лишь подтверждает тот факт, что у российского ВПК возникают серьезные проблемы с улучшением танков, которые снимают с консервации. Проводить их полноценную, более-менее современную модернизацию из-за ограниченных технических и технологических возможностей не могут", — резюмирует эксперт.

Напомним, о дефиците современных танковых прицелов у оккупантов стало известно еще в январе, когда на снимаемых с консервации и бросаемых на передовую машинах стали появляться 1ПН96-01МТ, предназначенные для еще более старых Т-62.

Что касается характеристик, то 1ПН96-01МТ может обнаружить цель на дальности 2-3 км, в то время как "Сосна-У" — до 5 км. При этом даже "Сосну-У" тяжело назвать самым современным прицелом, ведь эту разработку конструкторов предприятия "Пеленг" (Минск) производят еще с начала 2000-х годов.

Еще одной составляющей удачного использования Т-80БВМ должны были стать новые 125 мм бронебойные оперённые подкалиберные снаряды 3БМ60 "Свинец-2". Но они уже захвачены в виде трофеев ВСУ и их слабые места уже известны.